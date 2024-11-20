Місячні орбітальні апарати Індії та Південної Кореї опинилися на межі катастрофи: що сталося

Індійський космічний апарат "Чандраян-2" мало не врізався у корейський зонд Danuri на орбіті навколо Місяця.

Орбітальному апарату Індії під назвою "Чандраян-2" на орбіті навколо Місяця довелося здійснити маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення з апаратом Південної Кореї під назвою Danuri. Усе це сталося ще у вересні, але Індійська організація космічних досліджень (ISRO) повідомила про інцидент у космосі тільки зараз, пише Space.

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Згідно з новим звітом ISRO, індійський апарат "Чандраян-2" 19 вересня змінив свою орбіту і піднявся вище над поверхнею Місяця, щоб не врізатися в південнокорейський зонд Danuri. Передбачалося, що це може статися через два тижні, якщо траєкторію польоту не буде змінено. А 1 жовтня "Чандраян-2" також змінив свою орбіту навколо Місяця, щоб не зіткнутися з апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Усі три космічні апарати обертаються навколо Місяця на майже полярній орбіті, а тому вони зближуються один з одним над полюсами Місяця, де ризик зіткнення дуже високий. За останні півтора року апарат Danuri надсилав на Землю 40 сигналів тривоги, які вказували на можливе зіткнення з іншими місячними зондами.

3 роки тому "Чандраян-2" уже змінював свою орбіту через ризик зіткнення з LRO над північним полюсом Місяця. Danuri здійснив три маневри ухилення з моменту виходу на орбіту навколо Місяця в грудні 2022 року. Один раз маневр було виконано, щоб не зіткнутися з LRO, інший — щоб не врізатися в "Чандраян-2", а третій — щоб уникнути зіткнення з японським модулем SLIM незадовго до його посадки на видимий бік Місяця в січні цього року.

Космічні агентства Індії, Південної Кореї та США постійно обмінюються даними про траєкторії польоту своїх місячних зондів, що допомагає уникнути катастрофи в космосі.

Космічні агентства здебільшого використовують платформу, створену Лабораторією реактивного руху NASA під назвою MADCAP, яка розраховує ризик зіткнень і генерує попередження. Але зараз немає взаємно узгодженого міжнародного протоколу для вирішення таких ризиків зіткнень.

Як уже писав Фокус, апарат Danuri виявив на Місяці загадкову аномалію, яку пропустили апарати інших країн світу, але її поки не можна пояснити.

Також Фокус писав про те, що Індії довелося перенести запуск у космос своїх перших астронавтів через проблеми, що виникли з американським космічним кораблем.