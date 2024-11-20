Лунные орбитальные аппараты Индии и Южной Кореи оказались на грани катастрофы: что произошло

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" чуть не врезался в корейский зонд Danuri на орбите вокруг Луны.

Орбитальному аппарату Индии под названием "Чандраян-2" на орбите вокруг Луны пришлось совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с аппаратом Южной Кореи под названием Danuri. Все это произошло еще в сентябре, но Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о данном инциденте в космосе только сейчас, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно новому отчету ISRO, индийский аппарат "Чандраян-2" 19 сентября изменил свою орбиту и поднялся выше над поверхностью Луны, чтобы не врезаться в южнокорейский зонд Danuri. Предполагалось, что это может произойти через две недели, если траектория полета не будет изменена. А 1 октября "Чандраян-2" также изменил свою орбиту вокруг Луны, чтобы не столкнуться с аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Все три космических аппарата вращаются вокруг Луны на почти полярной орбите, а потому они сближаются друг с другом над полюсами Луны, где риск столкновения очень высокий. За последние полтора года аппарат Danuri присылал на Землю 40 сигналов тревоги, которые указывали на возможное столкновение с другими лунными зондами.

3 года назад "Чандраян-2" уже менял свою орбиту из-за риска столкновения с LRO над северным полюсом Луны. Danuri совершил три маневра уклонения с момента выхода на орбиту вокруг Луны в декабре 2022 года. Один раз маневр был выполнен, чтобы не столкнутся с LRO, другой — чтобы не врезаться в "Чандраян-2" и третий — чтобы избежать столкновения с японским модулем SLIM незадолго до его посадки на видимую сторону Луны в январе этого года.

Космические агентства Индии, Южной Кореи и США постоянно обмениваются данными о траектории полета своих лунных зондов, что помогает избежать катастрофы в космосе.

Космические агентства в основном используют платформу, созданную Лабораторией реактивного движения NASA под названием MADCAP, которая рассчитывает риск столкновений и генерирует предупреждения. Но сейчас нет взаимно согласованного международного протокола для разрешения таких рисков столкновений.

Как уже писал Фокус, аппарат Danuri обнаружил на Луне загадочную аномалию, которую пропустили аппараты других стран мира, но ее пока нельзя объяснить.

Также Фокус писал о том, что Индии пришлось перенести запуск в космос своих первых астронавтов из-за проблем, возникших с американским космическим кораблем.