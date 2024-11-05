Из-за проблем с кораблем Starliner Индия переносит запуск первых астронавтов в космос (фото)

Запуск космического корабля "Гаганьян" с индийскими астронавтами на борту перенесен на год позже запланированного срока.

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Индия планирует впервые отправить своих астронавтов в космос не раньше, чем в 2026 году. Это на год позже запланированного срока. Этот запуск должен состояться после серии успешных беспилотных летных испытаний космического корабля "Гаганьян", которые начнутся в декабре 2024 года, пишет Space.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) создала космический корабль "Гаганьян", с помощью которого Индия впервые планирует отправить своих астронавтов на околоземную орбиту. Изначально планировалось, что этот полет состоится в 2025 году, то теперь стало известно, что он произойдет не раньше 2026 года.

Согласно плану, на космическом корабле "Гаганьян" полетит один или двое индийских астронавтов на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 400 км над поверхностью Земли. Там астронавты должны провести до 7 дней. В случае успеха Индия станет всего лишь четвертой страной, которая самостоятельно запустит людей в космос, после США, России и Китая.

Согласно плану, на космическом корабле "Гаганьян" полетит один или двое индийских астронавтов на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 400 км над поверхностью Земли Фото: ISRO

Перенос даты исторического полета в ISRO объяснили крайней осторожностью, предпринимаемой для обеспечения безопасности экипажа, а также трудностями в разработке отечественных технологий для данной миссии.

Представители ISRO заявили, что не хотят, чтобы с их космическим кораблем произошло то же, что случилось с кораблем Starliner компании Boeing ранее в этом году. На борту Starliner в июне двое астронавтов отправились на Международную космическую станцию, но у корабля возникли проблемы с двигателем, и в сентябре он приземлился без членов экипажа на борту.

За последние годы ISRO провела ряд крупных испытаний систем космического корабля "Гаганьян". Теперь же идет активная подготовка беспилотного испытательного полета, который должен показать надежность корабля перед пилотируемой миссией. Предполагается, что первый из серии испытательных беспилотных полетов начнется в декабре этого года.

Согласно плану, космический корабль во время испытаний выведет на орбиту индийская ракета-носитель LVM3 Фото: Wikipedia

Запланированный испытательный полет состоится на четыре года позже первоначального срока, отчасти из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19. В рамках первого испытательного полета будет проверена надежность модуля для экипажа и служебного модулей космического корабля "Гаганьян". Также индийские инженеры проверят, насколько хорошо корабль справляется с вхождением в атмосферу и как он приводнится в Бенгальском заливе. На борту беспилотного космического корабля будет находится робот-гуманоид.

На испытательные полеты правительство Индии выделило более 1,3 млрд долларов. Планируется совершить 4 испытательных полета перед тем, как астронавты будут отправлены в космос. Согласно плану, космический корабль во время испытаний выведет на орбиту индийская ракета-носитель LVM3.

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