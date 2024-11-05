Огненная смерть: 15-летний космический телескоп NASA сгорел в атмосфере Земли (фото)

Космический телескоп NEOWISE проводил наблюдения за астероидами, но теперь его больше не существует.

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Космический телескоп NASA под названием NEOWISE, который за время своей работы обследовал более 3000 околоземных объектов, таких как астероиды, сгорел в атмосфере. Преемник этого телескопа может быть запущен в космос в ближайшее время, пишет Space.

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Телескоп NEOWISE изначально назывался WISE и был запущен на орбиту в декабре 2009 года. Целью телескопа WISE было изучение Вселенной в инфракрасном свете, что он и делал больше года. В результате телескоп обнаружил самые яркие галактики, нашел миллионы скрытых черных дыр и открыл самый холодный класс звезд.

Для правильной работы космическому телескопу требовался охладитель, который закончился, и инженеры NASA перевели WISE в спящий режим в феврале 2011 года. Позже телексом получил новое задание и был назван NEOWISE, чтобы заниматься поиском околоземных объектов, таких как астероиды, используя свое инфракрасное зрение. Космический телескоп отлично справился со своей новой задачей, как заявили в NASA, превзошел все ожидания и предоставил огромное количество научных данных.

Космический телескоп отлично справился со своей новой задачей, как заявили в NASA, превзошел все ожидания и предоставил огромное количество научных данных Фото: NASA

Смерть NEOWISE наступила из-за солнечного максимума или пика 11-летнего цикла активности Солнца. Во время солнечного максимума происходят более частые и мощные солнечные вспышки, а также корональные выбросы массы. Потоки плазмы и излучения нагревают и расширяют атмосферу Земли.

У телескопа NEOWISE не было двигателя и, находясь на низкой околоземной орбите, не мог разогнаться, поэтому гравитация Земли медленно тащила его вниз, пока он не погиб в атмосфере.

Преемник телескопа NEOWISE под названием NEO Surveyor станет первым космическим телескопом, который специально разработан для поиска околоземных объектов в инфракрасном диапазоне света. Ожидается, что он будет запущен в конце 2027 года.

Преемник телескопа NEOWISE под названием NEO Surveyor станет первым космическим телескопом, который специально разработан для поиска околоземных объектов в инфракрасном диапазоне света Фото: NASA

Как уже писал Фокус, впервые секретный военный космический самолет США начинает необычное движение на орбите. Сильно засекреченный самолет Космических сил США под названием X-37B скоро начнет выполнять маневр аэродинамического торможения, чтобы снизить свою орбиту.

Также Фокус писал о том, что китайский космический телескоп Einstein Probe обнаружил загадочный кратковременный объект в космосе, который мерцает, как фейерверк.