Впервые секретный военный космический самолет США начинает необычное движение на орбите (видео)

Сильно засекреченный самолет Космических сил США под названием X-37B скоро начнет выполнять маневр аэродинамического торможения, чтобы снизить свою орбиту.

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О космическом самолете X-37B мало что известно, как и о его миссиях на орбите. Но компания Boeing, создатель секретного проекта, выпустила видео, в котором показано, как именно самолет Космических сил США впервые выполнит уникальный маневр для снижения орбиты, пишет Space.

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Компания Boeing, создатель секретного проекта, выпустила видео, в котором показано, как именно самолет Космических сил США впервые выполнит уникальный маневр для снижения орбиты

Один из самых засекреченных самолетов США, X-37B, который в настоящее время вращается вокруг Земли в рамках своей седьмой миссии, скоро начнет выполнять маневр аэродинамического торможения. О том, что X-37B впервые выполнит такой маневр в космосе стало известно в конце октября, но подробностей о том, когда именно состоится маневрирование ни компания Boeing, создатель космического самолета, ни Космические силы США, которые его используют в своих целях, не предоставили. Предполагается, что маневр аэродинамического торможения что X-37B выполнит в ближайшее время.

О космическом самолете X-37B мало что известно, как и о его миссиях на орбите Фото: Pinterest

Загадочный космический самолет впервые отправился в космос в 2010 году и с каждой новой миссией длительность его полета увеличивалась. В конце декабря 2023 года самолет вывела на неизвестную орбиту ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy. Таким образом началась седьмая секретная миссия X-37B, в рамках которой, согласно сообщения Космических сил США проводятся тестирования разных космических технологий. Точно неизвестно, каких именно. Хотя ранее сообщалось, что с помощью этого самолета американские военные проверяют воздействие космической радиации. Также эксперты в космической отрасли ранее предполагали, что на орбите военные тестируют новые технологии, которые помогут отслеживать движения любых аппаратов на низкой околоземной орбите и наблюдать за их действиями в космосе.

В конце декабря 2023 года самолет вывела на неизвестную орбиту ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy

Теперь же компания Boeing, вероятно, решила сделать X-37B немного не таким сильно загадочным и выпустила видеоролик, в котором показала, как именно будет происходит аэродинамическое торможение космического самолета США. Стало известно, что такой маневр необходим для того, чтобы снизить орбиту, на которой X-37B вращается вокруг Земли и избавиться от ненужного оборудования перед возвращением домой. В частности, самолет должен безопасно утилизировать служебный модуль таким образом, чтобы не создать новый космический мусор.

Загадочный космический самолет впервые отправился в космос в 2010 году и с каждой новой миссией длительность его полета увеличивалась Фото: Boeing

Когда обычным спутникам на околоземной орбите нужно изменить траекторию своего движения, то есть снизить свою орбиту, аппараты производят один или несколько запусков своих двигателей. Для выполнения такого маневра необходимо топливо, а это значит, что когда оно заканчивается, то спутник либо нужно дозаправить или закончить его эксплуатацию.

Но в процессе аэродинамического торможения можно сэкономить огромное количество топлива. Вместо этого космический аппарат использует трение земной атмосферы, чтобы перейти на новую орбиту. Именно это и должен сделать секретный самолет X-37B. По словам представителей компании Boeing, самолет будет постепенно снижаться пока не окажется на новой орбите.

По словам представителей компании Boeing, самолет будет постепенно снижаться пока не окажется на новой орбите Фото: space.com

В видеоролике показан самолет похожий на X-37B, который меняет свою ориентацию в космосе во время аэродинамического торможения таким образом, что его нос оказывается поднятым вверх в сторону от Земли, а нижняя часть самолета направлена вперед в сторону орбитального движения. Видно, что нижняя часть самолета светится оранжевым цветом благодаря теплу, которое выделяется при трении самолета и земной атмосферы. Именно трение замедляет движение самолета.

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