Вслед за Китаем. Ракета SpaceX вывела в космос секретный военный самолет США: что известно (видео)

Этот запуск ознаменовал собой еще одно событие в соперничестве США и Китая в космосе.

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Секретный космический самолет CША под названием X-37B отправился в свою седьмую миссию на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX 28 декабря. Впервые X-37B вывела в космос именно эта ракета, которая способна отправить его на более высокую орбиту, чем когда-либо до этого. Как и во время предыдущий миссий на борту многоразового космического самолета нет экипажа, пишет The Guardian.

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Запуск секретного американского космического самолета X-37B состоялся на две недели позже, чем было запланировано. В середине декабря было предпринято три попытки отправить его в космос, но запуск переносили то из-за плохой погоды, то из-за неизвестных технических проблем.

Ракета-носитель Falcon Heavy отправила на орбиту X-37B через две недели после того как в космос полетел похожий китайский секретный космический самолет под названием "Шэньлун". Если у американского беспилотного самолета состоялся уже седьмой полет в космос, то "Шэньлун" отправился в свою третью миссию, как уже писал Фокус. Таким образом выход на орбиту X-37B ознаменовал собой еще одно событие в соперничестве США и Китая в космосе.

Запуск секретного американского космического самолета X-37B (на фото) состоялся на две недели позже, чем было запланировано Фото: Boeing

Известно, что X-37B является военный самолетом, на борту которого Пентагон тестирует в космосе разные технологии. Впервые он отправился на орбиту еще в 2010 году. Предыдущая, шестая миссия, завершилась в ноябре 2022 года и это был самый длительный полет для X-37B – он провел на орбите 908 дней.

Космический самолет для Пентагона построила компания Boeing и он напоминает космические шаттлы NASA, хотя и в 4 раза меньше – его длина 9 метров. Самолет выводит на орбиту ракета-носитель, а приземляется он в автономном режиме как обычный самолет. Известно, что X-37B может летать в космосе на высоте от 240 до 800 км. Но в Пентагоне не сообщили на какую высоту в этот раз отправился X-37B, но ракета-носитель Falcon Heavy способна вывести его на более высокую орбиту, чем когда-либо до этого.

Если у американского беспилотного самолета состоялся уже седьмой полет в космос, то "Шэньлун" (на фото) отправился в свою третью миссию Фото: space.com

В рамках седьмой миссии на борту X-37B снова будут проведены различные секретные эксперименты и испытания неизвестных технологий. Также будет проведен эксперимент по заказу NASA, в рамках которого ученые хотят получить данные о том, как на семена растений влияет длительное воздействие космического излучения.

Точно неизвестно, сколько на этот раз продлится миссия самолета X-37B, но некоторые эксперты считают, что секретный самолет может вернуться на Землю в июне 2026 года. Каждая миссия прошлая миссия была дольше предыдущей, поэтому седьмой полет в космос может стать рекордным. Например, первая миссия X-37B продолжалась 224 дня, а пятая — 780 дней.

Фокус уже писал о том, что китайский самолет "Шэньлун" после выхода на орбиту выпустил в космос несколько неизвестных объектов, которые отправляли загадочные сигналы.

Также Фокус писал о том, какие важные миссии в космос состоятся в 2024 году. Нас ожидает долгожданное возвращение человека на орбиту Луны, а также уникальные миссии к Марсу и Юпитеру.