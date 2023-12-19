Секретный китайский космический самолет вывел на орбиту 6 загадочных объектов: что известно

Некоторые из этих объектов, похоже, передают сигналы.

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Через 4 дня после запуска в космос секретный китайский космический самолет под названием "Шэньлун" вывел на орбиту 6 загадочных объектов. Астрономы-любители, которые следят за перемещением спутников на низкой околоземной орбите, зафиксировали сигналы, которые выпускают некоторые из выведенных в космос объектов, пишет Space.

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Секретный космический самолет "Шэньлун" отправился на орбиту 14 декабря и несколько дней астрономы-любители внимательно следили за перемещением летательного аппарата, о котором практически нет никакой информации. Известно лишь, что это уже третья миссия для космического самолета КНР, и, согласно сообщению китайских СМИ, он предназначен для проведения научных экспериментов.

Среди тех, кто несколько дней следил за космическим самолетом "Шэньлун" был и астроном-любитель Скотт Тилли, который отслеживает движение спутников на низкой околоземной орбите. По его данным, самолет вывел в космос 6 загадочных объектов, которые он обозначил, как Объект A, B, C, D, E и F.

По словам Тилли, похоже, что некоторые из этих объектов выпускают сигналы, которые похожи на те, что выпускали другие неизвестные объекты, выведенные в космос самолетом "Шеньлун" во время предыдущих миссий.

Через 4 дня после запуска в космос секретный китайский космический самолет под названием "Шэньлун" вывел на орбиту 6 загадочных объектов Фото: space.com

Тилли указывает на то, что сигналы Объекта А больше напоминают сигналы из прошлых миссий тем, что они модулируются ограниченным объемом данных. Но это только предположение, говорит астроном. В то же время, как отмечает Тилли, Объекты D и E, похоже, выпускают сигналы без каких-либо данных.

Астроном-любитель считает, что в отличие от сигналов, исходящих от объектов в прошлых миссиях китайского космического самолета, которые имели постоянную периодичность и долгую продолжительность, сигналы новых объектов совсем другие.

Другие астрономы-любители, как и Тилли, после анализа исходящих сигналов пришли к выводу, что их выпускают либо сами загадочные объекты, либо что-то, что находится рядом с ними.

К таким выводам они пришли на основании наблюдения за движением объектов и на основании того, что никакие другие известные объекты не находились в том месте куда были направлены антенны. Также отслеживающие спутники эксперты считают, что модуляция сигналов загадочных объектов является уникальной и не похожей на другие подобные сигналы космических аппаратов. Такую частоту сигналов наблюдали только во время прошлых миссий китайского космического самолета.

Тилли считает, что самолет "Шэньлун", как и прошлые 2 раза был выведен на ту же орбиту, но радиосигналы, которые исходят либо от него, либо от загадочных объектов, которые самолет вывел в космос отличаются.

Китайский секретный космический самолет впервые отравился в космос в сентябре 2020 года, а вторая миссия состоялась в августе 2022 года. Во время этих миссий уже фиксировалась доставка на орбиту неизвестных объектов небольшого размера. Тогда эксперты предположили, что это могут быть небольшие спутники или экспериментальные технологии, проверка которых состоялась в космосе.

Напоминаем, что у США есть подобный секретный космический самолет под названием X-37B, который создан компанией Boeing. Но о нем, как и о его китайском "коллеге", также мало что известно. Еще 13 декабря этот самолет должен был улететь на орбиту, но из-за неизвестных технических трудностей полет отменили. Теперь же стало известно, что Космические силы США собираются отправить X-37B в седьмой раз в космос 28 декабря этого года.

У США есть подобный секретный космический самолет под названием X-37B, который создан компанией Boeing Фото: Boeing

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