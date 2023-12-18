Люди могут облететь всю галактику: сколько раз Солнце вращалось вокруг центра Млечного Пути

На самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. Но мы принимаем активное участие в невероятном путешествии.

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Самое интересное, что люди, живущие на Земле, вместе с Солнечной системой также облетают центр Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра. То есть люди даже сейчас совершают два путешествия одновременно: вокруг Солнца и вместе с Солнцем вокруг центра галактики. На самом деле вся наша галактика вращается вокруг гигантской черной дыры. Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути вместе со всей Солнечной системой уже 4,6 млрд лет. Но сколько раз наша звезда совершила такое путешествие за всю свою жизнь? На самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться, пишет Live Science.

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Если сравнивать орбиты планет Солнечной системы, по которым они вращаются вокруг Солнца, с движением нашей звезды вкруг центра Млечного пути, то орбита Солнца намного длиннее и не такая стабильная. Поэтому учены достаточно сложно сказать точно, сколько раз за всю свою жизнь наша звезда совершила оборотов вокруг центральной черной дыры в нашей галактике.

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Сейчас известно, что Солнце, как и вся Солнечная система вращается вокруг галактического центра со скоростью примерно 720 тысяч км/час. Хотя эта скорость кажется ошеломительной, но в Млечном Пути существуют звезды, которые перемещаются с еще более грандиозной скоростью – 8,2 млн км/час.

Сейчас известно, что Солнце, как и вся Солнечная система вращается вокруг галактического центра со скоростью примерно 720 тысяч км/час Фото: Live Science

Если учитывать нынешнюю скорость движения Солнца, то один оборот вокруг центра галактики наша звезда совершает за примерно 230 млн лет. То есть всю галактику Солнце пролетает один раз за период времени, который больше, чем длительность существования динозавров на Земле. Также это период времени, который более чем в 750 раз больше, чем существуют современные люди.

Учитывая тот факт, что Солнце появилось 4,6 млрд лет назад, а Земля – 4,5 млрд лет назад, то, если движение нашей звезды по галактики оставалось стабильным все это время, значит Солнце сделало примерно 20 полных оборотов вокруг центра Млечного Пути. Вся Солнечная система и Земля в том числе принимали участие в 98% таких путешествий по галактике.

Учитывая тот факт, что Солнце появилось 4,6 млрд лет назад, а Земля – 4,5 млрд лет назад, то, если движение нашей звезды по галактики оставалось стабильным все это время, значит Солнце сделало примерно 20 полных оборотов вокруг центра Млечного Пути. Вся Солнечная система и Земля в том числе принимали участие в 98% таких путешествий по галактике Фото: ESA

Но ученые считают, что орбита Солнца не была постоянной и неизменной в течение всей жизни звезды. То есть, скорее всего, орбита, по которой Солнце вращается вокруг галактического центра, сильно изменилась с момента появления нашей звезды.

По словам Виктора Дебаттиста из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания, существует вероятность того, что на самом деле Солнце появилось в том регионе космоса, где оно находится сейчас. Возможно, наша звезда появилась намного ближе к центру галактики.

Cуществует вероятность того, что на самом деле Солнце появилось в том регионе космоса, где оно находится сейчас. Возможно, наша звезда появилась намного ближе к центру галактики Фото: NASA

Как показывают исследования химического состава Солнца, звезда могла появиться из газового облака на расстоянии примерно 16 300 световых лет от центра Млечного Пути. Сейчас же Солнце, как и вся Солнечная система находится на расстоянии примерно 26 100 световых лет. На самом деле в этом нет ничего необычного, ведь астрономы знают о том, что звезды могут перемещаться по галактике и менять свое местоположение относительно ее центра.

По словам Дебаттиста, возможно, когда Солнце только появилось, то один оборот вокруг центра галактики оно совершало примерно за 125 млн лет. По мере своего удаления от центра Млечного Пути орбитальный период нашей звезды увеличивался. Возможно, чтобы достичь того места космосе, где находится Солнце, звезде понадобилось несколько миллиардов лет. То есть Солнце вероятно совершило как минимум в 2 раза больше путешествий по галактике, чем показывают текущие оценки. Но дать точный ответ на вопрос, сколько раз облетело Солнце всю галактику, сложно.

Исходя их этой теории, вся Солнечная система вместе с Землей также перемещалась, ведь все планеты и другие объекты удерживала гравитация Солнца. Но современные люди, которые как считается появились на Земле от 300 тысяч до 1 млн лет назад, все-таки совершали путешествие по галактике вместе с нашей планетой уже по современной орбите Солнца.

Хотя наша звезда кажется имеет стабильную орбиту, есть вероятность того, что Солнце еще не завершило полностью своего перемещения вдаль от центра Млечного Пути. Поэтому, возможно, в будущем Солнце и вся Солнечная система улетят дальше, а значит орбитальный период нашей звезды еще увеличиться, считает Дебаттиста.

Как же писал Фокус, с помощью космического телескопа Хаббл астрономы получили уникальную фотографию. На ней видно, как несколько галактик выстроились в одну линию и это похоже на так называемый "парад планет".