Секретный космический самолет США отправляется в новый загадочный полет: что известно (фото)

Как всегда, миссия самолета X-37B засекречена, но все же имеется некоторая информация о новом полете в космос.

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Покрытый завесой тайны космический самолет X-37B отправится в космос в рамках своей седьмой миссии 7 декабря этого года. В отличие от предыдущих полетов, на орбиту его выведет ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX. Что известно о новой миссии, а также о том, что это за секретный самолет, пишет Space.

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Согласно сообщению Космических сил США, принадлежащий им загадочный многоразовый космический самолет X-37B полетит на орбиту 7 декабря этого года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. Новая, уже седьмая по счету, секретна миссия в космос получила название USSF-52.

Этот самолет, созданный компанией Boeing, впервые отравили в космос в 2010 году. Первые четыре запуска на орбиту обеспечивали ракеты-носители Atlas V, остальные два – ракеты-носители Falcon 9 от компании SpaceX. Почему для нового полета была выбрана новая ракета-носитель неизвестно. Эксперты предполагают, что это может быть связано с изменениями конструкции космического самолета X-37B, также с тем, что на его борту размещена более тяжелая полезная нагрузка.

Космический самолет X-37B Фото: Boeing

Об этой миссии, как о предыдущих почти нет никакой информации, ведь Космические силы США не сообщают многих подробностей о таких полетах. Также никогда не известно, на какой именно орбите летает самолет и как долго он будет находится в космосе. Часто становится известно лишь о дате запуска и о факте возвращения на Земле после окончания миссии.

Представители Космических сил США сообщили лишь о том, что секретный самолет будет летать на той же орбите, что и раньше и он снова будет использоваться в качестве испытательного полигона для новых экспериментальных технологий. Также известно, что по итогам полета, американские военные должны получить более расширенные данные о космической среде, а также о работоспособности неизвестных широкой общественности технологий. Точно известно, что на борту X-37B будет проведен эксперимент по заказу NASA, в раках которого будет изучено влияние космического излучения на семена разных растений.

Покрытый завесой тайны космический самолет X-37B отправится в космос в рамках своей седьмой миссии 7 декабря этого года. В отличие от предыдущий полетов, на орбиту его выведет ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX Фото: Boeing

Также известно, что эта миссия будет длительной, но сколько именно времени она займет, как всегда не сообщается. Например, шестая миссия космического самолета X-37B завершилась его приземлением на Землю 12 ноября прошлого года. Ее длительность составила 908 дней и это был самый длительный полет в космос для самолета X-37B, который начался 17 мая 2020 года.

Шестая миссия космического самолета X-37B завершилась его приземлением на Землю 12 ноября прошлого года. Ее длительность составила 908 дней Фото: Boeing

Во время пятого полета в космос этот самолет провел на орбите 780 дней, во время четвертого – 718 дней, во время третьего – 674 дня, во время второго – 468 дней, а дебютный полет, который начался и закончился в 2010 году длился 224 дня.

Кстати, недавно Космические силы США представили интересное изображение, на котором показан космический самолет, чем-то напоминающий загадочный X-37B. Американские военные сообщили, что это просто художественное изображение самолета-перехватчика, который судя по картине собирается атаковать спутник противника. Согласно заявлению, это изображение не имеет отношение к реальности.

Недавно Космические силы США представили интересное изображение, на котором показан космический самолет, чем-то напоминающий загадочный X-37B Фото: space.com

Как уже писал Фокус, крошечная камера аппарата ЕКА сделала необычный снимок Земли из космоса. Глядя на этот снимок создается впечатление, что он сделан на камеры очень старого мобильного телефона. Но учитывая размер камеры, сделавшей изображение, нет ничего удивительного.