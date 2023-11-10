Другая планета. Крошечная камера аппарата ЕКА сделала необычный снимок Земли из космоса (фото)

Глядя на этот снимок создается впечатление, что он сделан на камеры очень старого мобильного телефона. Но учитывая размер камеры, сделавшей изображение, нет ничего удивительного.

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Сейчас многих любителей астрономии удивляют очень детальные снимки далеких астрономических объектов, которые создает космический телескоп Уэбб. Но новое очень нечеткое изображение Земли впечатляет не меньше, пишет Space.

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В то время, когда современные космические телескопы создают невероятно четкие и подробные изображения целых галактик, новый снимок Земли из космоса может показаться не таким захватывающим. До того момента, пока не знаешь, камера какого размера сделала это размытое изображение нашей планеты.

Изображение Земли из космоса было сделано крошечной камерой космического аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) под названием TRISAT-R. По словам ученых, камера размером менее двух кубических миллиметров сделала снимок Земли размером примерно 1 трлн кубических километров с расстояния в 6000 км и это действительно впечатляющее достижение.

Камера размером менее двух кубических миллиметров сделала снимок Земли размером примерно 1 трлн кубических километров с расстояния в 6000 км Фото: ESA

Конечно, если сравнивать снимок Земли, где планета находится не по центру, наполовину покрыта тенью и выглядит нечетко, с известным изображением Земли под названием The Blue Marble (его сделали астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году), то это абсолютно разная картина.

Если сравнивать снимок Земли, где планета находится не по центру, наполовину покрыта тенью и выглядит нечетко, с известным изображением Земли под названием The Blue Marble (его сделали астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году), то это абсолютно разная картина Фото: NASA

По словам ученых, полученное изображение Земли имеет очень низкое разрешение, потому что камеры TRISAT-R не предназначена для того, чтобы фотографировать Землю.

На самом деле аппарат ЕКА был отправлен в прошлом году среднюю околоземную орбиту для изучения радиационных поясов нашей планеты. Это регион магнитосферы Земли, где накапливаются и задерживаются заряженные частицы – протоны и электроны. Эти пояса не окружают Землю, а находятся с двух сторон от нее в виде полукругов. Во внешнем радиационном поясе находятся заряженные частицы, прибывшие от Солнца, а во внутреннем радиационном поясе – частицы, образовавшиеся благодаря космическому излучению.

Согласно заявлению ЕКА, траектория полета аппарата TRISAT-R проходит через внутренний радиационный пояс, а также через ионосферу Земли, которая является границей границу атмосферой нашей планеты и космосом, где также находится много заряженных частиц.

Что касается крошечных камер на борту TRISAT-R, то их линзы созданы из прозрачного боросиликатного стекла, которое является очень прочным, и камеры могут создавать изображения с разрешением 320 на 320 пикселей.

Также Фокус писал о том, что другой космический аппарат сделал изображение солнечного затмения из космоса. На этом снимке видна Земля с расстояния в 1,6 млн км.

Как уже писал Фокус, первая черная дыра, изображение которой получили ученые, имеет уникальную особенность. Ученые выяснили, что забирает еду у космических монстров. Новое наблюдение за черной дырой М87* позволило получить ответ на вопрос о том, как именно черные дыры поглощают материю.