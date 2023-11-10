Первая черная дыра имеет уникальную особенность: что забирает еду у космических монстров (фото)

Новое наблюдение за черной дырой М87* позволило получить ответ на вопрос о том, как именно черные дыры поглощают материю.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal, у далекой сверхмассивной черной дыры M87* существует одна особенность. Она поглощает не всю материю, которую притянула к себе своей гравитацией, и ученые выяснили, что за мешает космическому монстру нормально питаться, пишет Space.

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Черная дыра M87* была первой в истории, изображение окружающей среды которой получили астрономы в 2019 году. Сами черные дыры не излучают свет, поэтому о том, как они выглядят можно сделать вывод благодаря свету, выделяемому из окружающих их дисков из материи. Из этих дисков в черные дыры и попадает вещество, необходимое для их роста.

Сверхмассивная черная дыра M87* находится в центре галактики М87 на расстоянии 54 млн световых лет от Земли и ее масса в 6,5 млрд раз больше массы Солнца.

В 2021 году ученые сделали второе изображение этой черной дыры и здесь впервые был обнаружен поляризованный свет, окружающий космического монстра. Также новые данные позволили обнаружить направление колеблющихся электрических полей света и таким образом ученые выяснили, что магнитные поля вокруг M87* очень сильные. Новые наблюдения также подтвердили наличие сильные магнитных полей.

Черная дыра М87* Фото: EHT Collaboration

Авторы нового исследования создали модель поведения электрических полей света, которые вращаются вокруг черной дыры. В этом поляризованном свете скрыта информация о магнитном поле черной дыры. Результаты показали, что сильные магнитные поля M87* мешают питанию черной дыры и отталкивают часть материи обратно в космос в виде параллельных струй плазмы, которые удаляются от объекта почти со скоростью света. Ученые считают, что магнитные поля вообще могут лишить черную дыру питания. То есть они мешают проникновению материю сквозь горизонт событий, то есть своеобразную линию, преодолев которую даже свет не сможет выйти наружу, не говоря уже о других частицах.

По словам ученых, новое исследование подтверждает существующие гипотезы и теперь ученые знают, как питаются черные дыры и как запускают струи плазмы в космос. Авторы исследования говорят, что они продолжат наблюдение за M87*, ведь нужно использовать еще более чувствительные телескопы, чтобы раскрыть другие неизвестные секреты этой сверхмассивной черной дыры.

Фокус уже писал о том, как именно ученые смогли сделать не только снимок черной дыры в центре галактики M87, но и в центре Млечного Пути. На сегодня это пока что только две черные дыры, которые удалось сфотографировать напрямую.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование позволило определить какой же нас самом деле является масса черной дыры в центре нашей галактики, а также насколько она большая по размеру.

Напоминаем, что объединение данных космических телескопов Хаббл и Уэбб позволило получить наиболее полное изображение части Вселенной из всех, когда-либо созданных, как уже писал Фокус.