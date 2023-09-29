В 6,5 млрд раз больше Солнца: ученые подтвердили, что первая черная дыра-монстр вращается

Черные дыры поглощают огромное количество газа и пыли, которое притягивается мощным гравитационным притяжением.

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Первая черная дыра, которую изобразили люди, также предоставила "неопровержимые доказательства" того, что черные дыры вращаются. Международная группа ученых во главе с китайским исследователем доктором Цуй Юйчжу проанализировала данные наблюдений за 22 года, собранные более чем 20 телескопами по всему миру. Об этом сообщает Engadget.

Выяснилось, что структура черной дыры в центре галактики M87, которая в 6,5 млрд раз больше Солнца, колеблется. Раскачивается вверх и вниз каждые 11 лет. Такое наблюдение подтверждает, что черная дыра действительно вращается.

Черные дыры поглощают огромное количество газа и пыли, которое притягивается мощным гравитационным притяжением. Небольшая часть тех частиц, которые не попадают в черную дыру, выбрасывается наружу и движется со скоростью, близкой к скорости света.

Они проявились в виде узких лучей вдоль оси. Эти лучи называют джетами. Наблюдения телескопов показывают, что джет M87 колеблется на 10 градусов в повторяющемся 11-летнем цикле, как и предполагает Общая теория относительности Эйнштейна.

Анализ данных исследователей показывает, что ось вращения черной дыры не идеально совпадает с осью вращения ее аккреционного диска. Дискообразная структура обычно встречается вокруг черной дыры и состоит из материалов, которые постепенно по спирали уходят в пустоту и поглощаются.

Такое несовпадение между вращающейся массой и материей, вращающейся вокруг нее, оказывает значительное влияние на окружающее пространство-время, что влияет на движение близлежащих тел.

Это важное открытие улучшает представление загадочной области пространства-времени — помимо доказательства правоты Эйнштейна. Однако ученым еще предстоит выяснить размер аккреционного диска M87 и скорость вращения черной дыры, для чего понадобятся дальнейшие наблюдения и анализ.

Напомним, что исторический эксперимент ЦЕРН подтвердил догадку Эйнштейна: антиматерия реагирует на гравитацию.

Также сообщалось, что на контейнере с образцами астероида Бенну обнаружили таинственную черную пыль.