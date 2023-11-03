Астрономы впервые определили точную массу черной дыры в центре Млечного Пути (фото)

Измерить вес сверхмассивной черной дыры Стрелец А* помогло электромагнитное излучение, исходящее от кружащегося рядом с этим объектом газа.

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В центре практической каждой галактики находится огромная черная дыра и Млечный Путь не является исключением. В ядре нашей галактики существует сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*. Предыдущие измерения не смогли точно определить точную массу и размер этого объекта, но согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, ученым впервые удалось это сделать, пишет Space.

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Группа астрономов использовала наземный телескоп VLT для определения массы и радиуса черной дыры в центре Млечного Пути. Для этого они провели наблюдение за вспышками электромагнитного излучения, исходящего от газа, окружающего черную дыру. Это позволило получить максимально точные данные о массе и размере сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

Важно

Совсем рядом. Черные дыры находятся в 10 раз ближе к Земле, чем предполагалось: они летят к нам

Раньше оценки массы и размера черной дыры были основаны на орбитальном движении звезд, вокруг космического монстра, поглощающего материю, и они не были очень надежными.

Масса и размер черной дыры в центре Млечного Пути

Черная дыра Стрелец А*. Этот снимок был получен в 2022 году Фото: EHT Collaboration

Согласно новому исследованию, масса черной дыры Стрелец А* составляет 4,297 млн масс Солнца, а радиус – примерно 15 млн км, то есть это в 10 раз меньше расстояния Земли от Солнца.

Для расчета массы черной дыры астрономы полагались на значение ее гравитационного радиуса. В физике это радиус сферы, где бы находился горизонт событий для любого физического тела. Например, у Солнца он, по сравнению с гравитационным радиусом черной дыры, крошечный и составляет всего 3 км. То есть, это тот размер, до которого нужно сжать Солнце, чтобы звезда превратилась в черную дыру.

Собственно, вышеуказанный радиус и является гравитационным радиусом черной дыры в центре Млечного Пути, который являет собой расстояние от центра черной дыры до горизонта событий. Горизонтом событий является граница между космосом и всем, что находится внутри космического монстра. Сильнейшая гравитация черной дыры уже не выпускает наружу любую материю, которая прошла эту границу. Даже фотоны, частицы света не могут покинуть черную дыру. Теоретически для того, чтобы вырваться из черной дыры нужно набрать скорость выше скорости света, но согласно современным представлением этого не может сделать ни одна частица и ни один объект во Вселенной.

Новые данные ученых, подтверждают версию о том, что центральная черная дыра нашей галактики является одиночной, а не входит в состав двойной системы черных дыр. Хотя в этом плане нужны дополнительные исследования, чтобы полностью в этом убедиться.

По слова авторов исследования, изучение вспышек электромагнитного излучения, исходящих из окружающего черную дыру газа, помогут также получить более точную информацию о вращении Стрельца А*.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы смогли оценить диапазон скорости вращения этой черной дыры и пришли к выводу, что она вращается практически с максимальной скоростью.