Совсем рядом. Черные дыры находятся в 10 раз ближе к Земле, чем предполагалось: они летят к нам

Считается, что самая близкая к Земле черная дыра находится на расстоянии в 1565 световых лет. Новое исследование показывает, что есть и более близкие к нам черные дыры.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, самые близкие к Земле черные дыры находятся на расстоянии в 150 световых лет. При этом эти черные дыры могут двигаться в направлении нашей планеты, пишет Daily Mail.

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Черные дыры обнаружить можно только тогда, когда происходит выброс излучения, когда такой объект питается звездами. Да, черные дыры набирают массу в том числе и за счет поглощения вещества звезд, которым не повезло оказаться рядом с космическим монстром, обладающим самой сильной гравитацией.

Сейчас астрономам известно, что относительно недалеко по космическим меркам от Земли существует 20 черных дыр. Самая близкая из них, как предполагается, находится на расстоянии в 1565 световых лет. Но авторы нового исследования считают, что черные дыры находятся в 10 раз ближе к нам.

Астрономы провели анализ данных, полученных космическим телескопом Gaia во время наблюдений за ближайшим к Земле рассеянным звездным скоплением Гиады, которое находится в центре созвездия Тельца. Звезды в этом скоплении имеют общую историю формирования, одинаковый возраст, химический состав и они одинаково перемещаются по галактике. Считается, что Гиады появились примерно 625 млн лет назад.

Рассеянное звездное скопление Гиады Фото: NASA

Ученые обратили свое внимание на это рассеянное звездное скопление, потому как в этой структуре, согласно теориям, могут появляться черные дыры. Как уже было оказано выше, обнаружить такие объекты очень трудно, поэтому ученые решили создать моделирование на основе имеющихся данных. В модель были включены масса и движение звезд в скоплении Гиады. Как показало моделирование, все указывает на то, что в центре данного скопления, расположенного на расстоянии в 150 световых лет от Земли, могут находится 2-3 черные дыры. Или же они находились там в прошлом.

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Астрономы впервые изучили окраины активной сверхмассивной черной дыры: что они выяснили

Сейчас астрономам известно, что относительно недалеко по космическим меркам от Земли существует 20 черных дыр. Самая близкая из них, как предполагается, находится на расстоянии в 1565 световых лет. Но авторы нового исследования считают, что черные дыры находятся в 10 раз ближе к нам Фото: NASA

По словам ученых, эти черные дыры могли переместиться из скопления примерно 150 млн лет назад и отправились в свободный полет по галактике. Учитывая тот факт, что несколько черных дыр могут направляться в сторону Земли, находясь на относительно недалеком от нас расстоянии, то может быть стоит переживать из-за этого?

Ученые успокаивают и говорят, что самая быстрая из этих черных дыр может двигаться со скоростью 3 км/с или 10 800 км/час. То есть за год она может преодолеть примерно 2,8 млрд км. Один световой год примерно равен 9,5 триллионов км, а это значит, что пройдут десятки или сотни тысяч лет, прежде чем теоретически такая черная дыра приблизиться к Солнечной системе.

Ученые предполагают, что кроме центральной сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, в Млечном Пути существует от 10 млн до 1 млрд черных дыр меньшего размера.

Фокус уже писал о о том, что астрономы впервые зафиксировали факт поглощения черной дырой самой большой из когда-либо увиденных в таком событии звезд.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, на свет самых ярких объектов в космосе влияют сразу две черные дыры. Речь идет о блазарах, которые представляют собой активное ядро некоторых галактик, и они появляются благодаря сильному излучению космических черных монстров.