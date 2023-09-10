Астрономы считают, что за свет самых ярких галактик отвечают сразу два объекта: в чем суть

Ученые предполагают, что изменение света, который исходит от самых ярких галактик во Вселенной, поможет разгадать тайну их центрального региона.

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Как показывает исследование, опубликованное в издании The Astrophysical Journal, в центре самых ярких галактик находится не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры, которые вращаются вокруг общего центра масс. Это объясняет загадочные изменения яркости в галактиках-блазарах, пишет ScienceAlert.

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Самыми яркими известными объектами во Вселенной являются квазары. Это галактики, в центре которых расположена сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю из окружающего ее аккреционного диска. В результате происходит огромные выброс энергии и излучения и из-за этого центр галактики выглядит насколько ярко, что не видно всех остальных ее звезд.

Блазарами называют один из видов квазаров. Когда материя из аккреционного диска попадает в черную дыру, то часть ее выбрасывается в космос в виде огромной струи. Это происходит во всех квазарах, но у блазаров одна из этих струй направлена прямо в сторону Земли.

Но свет некоторых блазаров отличается по мощности. Считалось, что это может быть случайным событием, которое вызвано поведением материи в струе, что приводит к появлению яркой вспышки.

Блазарами называют один из видов квазаров Фото: NOIRLab

Несколько лет назад во время исследования блазара OJ 287 авторы нового исследования предположили, что свет яркость этой галактики может быть результатом прецессии струи. То есть источник этой струи вращается как волчок, а значит сама струя искривляется. Ученые также выяснили, то этот блазар питают сразу две сверхмассивные черные дыры, которые вращаются вокруг общего центра масс.

Теперь же ученые провели наблюдение еще за 11 блазарами и считают, что именно две черные дыры отвечают за то, что происходит изменение яркости в таких галактиках.

Ученые считают, что и другие процессы в черных дырах могут влиять на изменение количества света, выпускаемого блазарами, но основным фактором все же остается прецессия струи. На ее поведение в одной из черных дыр как раз и влияет другая черная дыра.

Сейчас астрономы не имеют возможности увидеть напрямую, что же происходит внутри галактик-блазаров, но авторы предполагают, что их выводы могут быть верными. По словам ученых, это отрытые может быть ключом к пониманию того, как сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца, вырастают до таких огромных размеров.

Фокус уже писал о том, что черная дыра кормится звездой один раз в месяц и ни минутой позже. Несчастная звезда ежемесячно теряет массу в три раза превышающую массу Земли.

Также Фокус писал о том, что черная дыра "съела" самую большую звезду и выплюнула ее "кишки" в космос.