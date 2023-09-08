Обед по расписанию. Черная дыра кормится звездой один раз в месяц и ни минутой позже

Несчастная звезда ежемесячно теряет массу в три раза превышающую массу Земли.

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В 500 млн световых лет от нас несчастная звезда размером с Солнце каждую неделю теряет частичку себя проходя мимо небольшой черной дыры, пишет Space.com.

Астрономам посчастливилось увидеть все это благодаря ярким вспышкам. Ученые предполагают, что вспышки появляются, когда звездное вещество попадает в черную дыру. После этого появляются и вспышки, которые сияют на протяжении 7-10 дней, а потом исчезают, как по щелчку выключателем. Примерно через месяц весь процесс повторяется снова.

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Несчастная звезда была найдена в июне 2022 года, она оказалась белым карликом под названием Swift J0230, которая ежемесячно теряет массу в три раза превышающую массу Земли. Астрономы называют этот процесс приливным разрушением, и науке известно только 100 подобных объектов.

Звезды, которые частично разрушаются черными дырами, не являются большой редкостью во Вселенной. Уникальность же этой системы заключается в том, что подобные вспышки обычно происходят либо каждые несколько часов, либо раз в год. Еще никогда ученые не видели, чтобы черные дыры кормились звездами раз в месяц.

"Swift J0230 – это захватывающее новое приобретение в классе частично разрушенных звезд", — говорит автор исследования из Университета Лестера в Великобритании Роб Эйлс-Феррис.

Белый карлик ученые называют "случайным открытием", так как сперва астрономы не увидели ничего странного. Последующие наблюдения показали быстрое падение яркости звезды на четвертый день. В тот момент белый карлик потускнел в 20 раз всего за 15,8 часов. Вскоре после этого звезда стала неуловимой для наблюдений телескопов.

Ученые предполагают, что Swift J0230 находится ближе к центру своей галактики, где так же обычно находятся и черные дыры. Речь идет о галактике 2MASX J02301709+2836050, а размер черной дыры в ней относительно небольшой, с массой примерно в 10 тыс. – 100 тыс. раз превышающей солнечную. К примеру в центре Млечного Пути находится черная дыра, которая более чем в 4 млн раз массивнее Солнца, так же в глубинах космоса есть черные дыры, превышающие в 100 млн раз массу нашей звезды.

Напомним, недавно ученые увидели, как огромная черная дыра "съела" самую большую звезду и выплюнула ее "кишки" в космос. Авторы нового исследования утверждают, что у них есть доказательно того, что звезда, участвовавшая в событии ASASSN-14li, была примерно в 3 раза больше Солнца по массе.