Заглянули внутрь Солнца: аппарат Solar Orbiter рассмотрел неизвестную часть атмосферы звезды (видео)

Благодаря изменению режима съемки одного из главных приборов космического аппарата астрономы увидели Солнце совершенно по-новому.

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Аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) заглянул в ранее неизведанные части солнечной атмосферы благодаря изменению режима съемки в его главной камере. Ранее эту часть атмосферы практически невозможно было хорошо исследовать. Но теперь аппарат смог увидеть в миллион раз более слабый ультрафиолетовый свет, который исходит из короны Солнца, пишет Space.

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Космический аппарат Solar Orbiter, наблюдающий за Солнцем с 2020 года, имеет 10 приборов и за время своей работы смог раскрыть немало его тайн. Особенно это касается обнаружения в короне Солнца очень маленьких вспышек, а также вероятного механизма, который является причиной появления солнечного ветра. Об этом уже писал Фокус.

Теперь же ученые изменили режим съемки одной из самых мощных камер аппарата — Extreme Ultraviolet Imager, которая изучает самые энергичные части ультрафиолетового света Солнца. Благодаря этому удалось увидеть в короне Солнца в миллион раз более слабый ультрафиолетовый свет. Благодаря этому свету астрономы могут изучать самые интересные явления, которые происходят на границе между атмосферой Солнца и поверхностью звезды.

Космический аппарат Solar Orbiter, наблюдающий за Солнцем с 2020 года, имеет 10 приборов и за время своей работы смог раскрыть немало его тайн Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА, еще никогда эту часть атмосферы Солнца не удавалось увидеть, как следует, но теперь это получилось. Ученые добавили к створке камеры маленький, как они назвали, выступающий "большой палец". Когда затвор открывается только наполовину, этот "палец" закрывает солнечный диск, что позволило камере Extreme Ultraviolet Imager с высоким разрешением увидеть слабый свет атмосферы Солнца.

Для создания видеоролика, с результатами наблюдений, ученые объединили фотографии Solar Orbiter с изображением звезды, сделанными аппаратом NASA под названием STEREO. Так получилось, что оба аппарата наблюдали за Солнцем под одинаковым углом, поэтому ученые смогли получить высочайшую детализацию происходящих процессов в атмосфере Солнца и на его поверхности.

Самые отдаленные участки атмосферы Солнца, то есть его корону, с Земли хорошо наблюдать во время полных солнечных затмений. Но новый режим съемки камеры Solar Orbiter позволил ученым заглянуть в области атмосферы, которые находятся намного ближе к поверхности Солнца.

Камера Extreme Ultraviolet Imager может делать снимки в очень высоком разрешении, и, хотя некоторые наземные телескопы могут изучать поверхность Солнца с еще большим разрешением, они не могут наблюдать высокоэнергетический ультрафиолетовый свет, который видит камера Solar Orbiter.

Это связано с тем, что этот свет поглощает атмосфера Земли еще до того, как он достигнет телескопов. С другой стороны, Solar Orbiter, который летает в космосе, видит нашу звезду намного лучше.

По словам ученых из ЕКА, в ближайшем будущем космический аппарат сможет сделать самые близкие изображения Солнца, а также впервые в истории сделает изображения полярных регионов звезды. Ученые надеются, что изучение этих регионов близкого расстояния поможет узнать, какие силы управляют магнитным полем Солнца. Оно отвечает за появление пятен на Солнце, где появляются солнечные вспышки и извержения плазмы.

Фокус уже писал о том, что Солнце прожило уже половину своей жизни и закончит ее превращением в совершенно другой объект. Ученые рассказали будет ли это черная дыра, или что-то другое.

Напоминаем, что космический аппарат NASA "Паркер", изучающий Солнце уже 5 лет, в ближайшее время совершит максимальное сближение с нашей звездой и установит новый рекорд скорости полета, как уже писал Фокус.