Землю накрыла мощная геомагнитная буря: каннибальская плазма из Солнца вызвала кое-что еще (фото)

Редкий двойной поток плазмы, которая вырвалась из Солнца несколько дней назад, врезался в магнитосферу Земли, что привело к появлению сильной геомагнитной бури. Она временно достигла почти максимального уровня для подобных явлений. Жители некоторых регионов Земли наблюдали то, что не ожидали увидеть.

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Об этом пишет Space.

Недавно ученые, наблюдающие за космической погодой и активность Солнца, спрогнозировали, что в Землю врежется редкий каннибальский поток плазмы или двойной корональный выброс массы. Согласно прогнозу, это должно было произойти в среду 16 апреля. Этот прогноз сбылся.

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В результате мощных извержений на Солнце в космос были выброшены два огромных потока плазмы, и они улетели в сторону нашей планеты. Из-за того, что во время перемещения по космосу более крупный поток плазмы поглотил более мелкий, в результате возник так называемый каннибальский корональный выброс массы.

После того, как плазма из Солнца врезалась в магнитное поле Земли вечером 16 апреля, на нашей планете возникла, согласно данным ученых, геомагнитная буря уровня G3, которая на некоторое время достигла уровня G4. Хотя прогнозировалось, что эта геомагнитная буря будет уровня G2. Но прогнозировать эти явления сложно, поэтому прогнозы относительности мощности солнечных бурь не всегда сбываются. Напоминаем, что ученые разделают геомагнитные бури на 5 уровней – от G1 до G5. В мае прошлого года впервые за 20 лет Землю накрыла геомагнитная буря уровня G5, но с тех пор ученые фиксировали в основном геомагнитные бури уровня G2 и G3.

Очередная геомагнитная буря, которая как считают ученые продлится в течение 17 апреля, и возможно, 18 апреля, вызвала появление полярного сияния в тех регионах планетах, где их обычно не наблюдают. В частности, это касается некоторых регионов Северной Америки и Европы. Астрофотографы из разных стран запечатлели это удивительное атмосферное явление.

Напоминаем, что полярное сияние возникает из-за взаимодействия заряженных солнечных частиц с молекулами газов в атмосфере Земли, что приводит к появлению красочного свечения в небе. Чаще всего это явление наблюдается в полярных районах нашей планеты, но при появлении сильной геомагнитной бури, его можно увидеть и в средних широтах.

Астрофотограф Остин Макдональд из Финляндии сделал потрясающие фотографии полярного сияния, когда геомагнитная буря достигла уровня G4 в ночь с 16 на 17 апреля. По словам Макдональда, он видел многие полярные сияния, но это было удивительно чем-то уникальным.

Полярное сияние в небе над Финляндией Фото: space.com

Полярное сияние в небе над Финляндией Фото: space.com

Астрофотограф с ником Astro Ben из Англии сделал видеоролик на основе фотографий полярного сияния и разместил его в социальной сети Х.

Астрофотограф с ником Cat Perkinton сделал фотографии полярного сияния в небе над Шотландией.

Полярное сияние в небе над Шотландией Фото: X (Twitter)

Полярное сияние также было видно и в Германии на широте 49 градусов и как оно выглядело показал в социальной сети Х фотограф с ником Antje.

Полярное сияние в небе над Германией Фото: X (Twitter)

Ученые считают, что полярное сияние вдали от северных регионов нашей планеты еще можно будет увидеть и вечером, в четверг, 17 апреля.

Как уже писал Фокус, физики впервые создали имитацию частицы, которая может раскрыть секрет невидимой Вселенной. Впервые ученым удалось создать самую убедительную имитацию гипотетической частицы аксион, из которой может состоять темная материя.