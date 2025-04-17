Землю накрила потужна геомагнітна буря: канібальська плазма із Сонця спричинила дещо ще (фото)

Рідкісний подвійний потік плазми, яка вирвалася із Сонця кілька днів тому, врізався в магнітосферу Землі, що призвело до появи сильної геомагнітної бурі. Вона тимчасово досягла майже максимального рівня для подібних явищ. Жителі деяких регіонів Землі спостерігали те, що не очікували побачити.

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Про це пише Space.

Нещодавно вчені, які спостерігають за космічною погодою та активністю Сонця, спрогнозували, що в Землю вріжеться рідкісний канібальський потік плазми або подвійний корональний викид маси. Згідно з прогнозом, це мало статися в середу 16 квітня. Цей прогноз збувся.

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Унаслідок потужних вивержень на Сонці в космос було викинуто два величезні потоки плазми, і вони полетіли в бік нашої планети. Через те, що під час переміщення космосом більший потік плазми поглинув дрібніший, у результаті виник так званий канібальський корональний викид маси.

Після того, як плазма із Сонця врізалася в магнітне поле Землі ввечері 16 квітня, на нашій планеті виникла, згідно з даними вчених, геомагнітна буря рівня G3, яка на деякий час досягла рівня G4. Хоча прогнозувалося, що ця геомагнітна буря буде рівня G2. Але прогнозувати ці явища складно, тому прогнози відносності потужності сонячних бур не завжди збуваються. Нагадуємо, що вчені поділяють геомагнітні бурі на 5 рівнів — від G1 до G5. У травні минулого року вперше за 20 років Землю накрила геомагнітна буря рівня G5, але відтоді вчені фіксували здебільшого геомагнітні бурі рівня G2 і G3.

Чергова геомагнітна буря, яка, як вважають науковці, триватиме впродовж 17 квітня, і можливо, 18 квітня, спричинила появу полярного сяйва в тих регіонах планетах, де їх зазвичай не спостерігають. Зокрема, це стосується деяких регіонів Північної Америки та Європи. Астрофотографи з різних країн закарбували це дивовижне атмосферне явище.

Нагадуємо, що полярне сяйво виникає через взаємодію заряджених сонячних частинок з молекулами газів в атмосфері Землі, що призводить до появи барвистого світіння в небі. Найчастіше це явище спостерігається в полярних районах нашої планети, але при появі сильної геомагнітної бурі, його можна побачити і в середніх широтах.

Астрофотограф Остін Макдональд із Фінляндії зробив приголомшливі фотографії полярного сяйва, коли геомагнітна буря сягнула рівня G4 у ніч із 16 на 17 квітня. За словами Макдональда, він бачив багато полярних сяйв, але це було дивно чимось унікальним.

Полярне сяйво в небі над Фінляндією Фото: space.com

Полярне сяйво в небі над Фінляндією Фото: space.com

Астрофотограф із ніком Astro Ben з Англії зробив відеоролик на основі фотографій полярного сяйва і розмістив його в соціальній мережі Х.

Астрофотограф із ніком Cat Perkinton зробив фотографії полярного сяйва в небі над Шотландією.

Полярне сяйво в небі над Шотландією Фото: X (Twitter)

Полярне сяйво також було видно і в Німеччині на широті 49 градусів і який вигляд воно мало, показав у соціальній мережі Х фотограф із ніком Antje.

Полярне сяйво в небі над Німеччиною Фото: X (Twitter)

Учені вважають, що полярне сяйво далеко від північних регіонів нашої планети ще можна буде побачити і ввечері, у четвер, 17 квітня.

Як уже писав Фокус, фізики вперше створили імітацію частинки, яка може розкрити секрет невидимого Всесвіту. Вперше вченим вдалося створити найпереконливішу імітацію гіпотетичної частинки аксіон, з якої може складатися темна матерія.