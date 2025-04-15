Рідкісний подвійний вибух на Сонці: у Землю вріжуться потоки плазми, буде геомагнітна буря (фото)

Учені стали свідками рідкісного виверження на Сонці. Космічні апарати зафіксували появу одразу двох потоків плазми, які вирвалися один за одним, і наша планета перебуває на лінії удару.

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Про це пише Space.

На Сонці останнім часом часто відбуваються сонячні спалахи різної потужності, які іноді супроводжуються корональними викидами маси, тобто потоками плазми. На початку квітня, як уже писав Фокус, на Сонці стався один із таких спалахів, що призвело до появи геомагнітної бурі.

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Потужний спалах на Сонці, що виник на початку квітня

Тепер же вчені, що спостерігають за космічною погодою, яку формує активність Сонця, за допомогою космічних апаратів побачили появу рідкісного подвійного коронального викиду маси. Вони були спричинені рідкісним подвійним виверженням сонячних магнітних ниток 12 і 13 квітня. Тобто із Сонця вирвалося два потоки плазми практично один за одним, що відбувається рідко.

Корональні викиди маси — це потоки плазми, що складаються із заряджених сонячних частинок, які можуть врізатися в магнітне поле Землі і це провокує появу геомагнітної бурі. Якщо така буря є досить сильною, то вона може призвести до збоїв у роботі електромереж, систем зв'язку та GPS. Також ця подія часто спричиняє появу яскравого полярного сяйва далеко за межами полярного регіону.

Науковці, які спостерігають за космічною погодою, що її формує активність Сонця, за допомогою космічних апаратів побачили появу рідкісного подвійного коронального викиду маси Фото: solar-system

За даними вчених, потоки плазми відносно повільно переміщаються в бік Землі, а тому очікується, що вони вдарять по магнітному полю нашої планети або ввечері 15 квітня, або вранці 16 квітня. Очікується, що це призведе до появи геомагнітної бурі рівня G2, яка вважається не дуже сильною. Проте вчені прогнозують, що жителі середніх широт зможуть побачити полярне синє. Це стосується і північної частини України.

Водночас учені попереджають, що прогнозувати появу геомагнітної бурі дуже складно, як і прогнозувати всю космічну погоду. Тому чергова геомагнітна буря може виникнути і на день пізніше.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені повідомили про те, що вони виявили ще одну рідкісну подію, що сталася на Сонці. Наша зірка викинула несподівано величезну кількість гелію-3 в космос. Це рідкісний ізотоп гелію, якого набагато менше в Сонячній системі, ніж гелію-4.

Також Фокус писав про те, що компанія Blue Origin Джеффа Безоса увійшла в історію 14 квітня. Річ у тім, що на космічному кораблі New Shepard вперше з 1963 року в космос вирушили тільки жінки. Це був туристичний політ, який не тривав дуже довго і весь екіпаж історичної місії успішно повернувся назад на Землю.