Уперше за 62 роки: з космосу повернувся повністю жіночий екіпаж місії Blue Origin (відео)

14 квітня в космос вирушили 6 космічних туристів на борту космічного корабля New Shepard від компанії Blue Origin, власником якої є Джефф Безос. Він ще й засновник Amazon. Усі шестеро жінок успішно повернулися на Землю після не дуже тривалого польоту. Це була повністю жіноча місія в космос уперше з 1963 року.

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Про це пише BBC.

Уперше за 62 роки в космос вирушив повністю жіночий екіпаж космічного корабля. Такого не відбувалося з 1963 року, коли на борту космічного корабля "Восток-6" у космос полетіла на три дні радянський космонавт Валентина Терешкова. Але вона була одна, а на борту корабля New Shepard перебувало одразу шість жінок.

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До складу екіпажу чергової туристичної місії компанії Blue Origin, яка до того ж стала історичною, увійшли:

американська співачка Кеті Перрі;

наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес;

кінопродюсер Керіенн Флінн;

телеведуча Гейл Кінг;

колишня вчена з NASA Аїша Боу;

фахівець у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн.

Ця місія мала назву NS-31, адже ракета New Shepard виконала вже 31 політ у космос, з яких лише 11 були з екіпажем, включно з останнім. New Shepard — це багаторазова одноступенева ракета, яка складається з власне ракети-носія та космічного корабля з тією ж назвою.

Екіпаж місії NS-31 компанії Blue Origin, що складається виключно з жінок. За годинниковою стрілкою, починаючи знизу зліва: Лорен Санчес, Аманда Нгуєн, Кеті Перрі, Гейл Кінг, Аїша Боу і Керіенн Флінн Фото: Оливер Дэмен

Повністю жіночий екіпаж вирушив у космос 14 квітня 2025 року о 16:30 за Києвом із космодрому компанії Blue Origin у штаті Техас. Космічні туристи змогли перетнути лінію Кармана, яка розташована на висоті 100 км і вважається кордоном, де починається космос.

Повністю жіночий екіпаж вирушив у космос на ракеті New Shepard Фото: Оливер Дэмен

Сам політ тривав трохи менше 11 хвилин і екіпаж місії NS-31 зміг перебувати в невагомості лише кілька хвилин. Водночас їм вдалося побачити Місяць і Землю з космосу.

Ракета-носій New Shepard повернулася назад на стартовий майданчик через 7,5 хвилин після запуску, а космічний корабель повернувся назад на парашутах через майже 11 хвилин після початку історичного польоту.

Космічний корабель New Shepard повернувся назад на парашутах через майже 11 хвилин після початку історичного польоту Фото: Оливер Дэмен

Варто зауважити, що космічні туристи не керували кораблем New Shepard і це був повністю автономний політ, хоча підтримка місії здійснювалася фахівцями компанії Blue Origin із Землі.

Хоча компанія Blue Origin не опублікувала повну вартість квитків, для бронювання місця на кораблі New Shepard потрібна застава в розмірі 150 000 доларів.

До речі, власник Blue Origin Джефф Безос літав у космос під час першої в історії місії New Shepard з екіпажем 2021 року, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий спосіб пошуку інопланетян. Потенційне позаземне життя може сильно відрізнятися від того, що існує на Землі. Але відкриття потенційно населених планет, а також істот на Землі, які мешкають в екстремальних умовах, показують, що життя все ж може бути поширеним явищем у Всесвіті, і ми не самотні.