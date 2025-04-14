Вони не такі, як ми: вчені запропонували новий спосіб пошуку потенційних інопланетян

Потенційне позаземне життя може сильно відрізнятися від того, що існує на Землі. Але відкриття потенційно населених планет, а також істот на Землі, які мешкають в екстремальних умовах, показують, що життя все ж може бути поширеним явищем у Всесвіті, і ми не самотні. Вчені пропонують шукати певні екосистеми, а не конкретні форми позаземного життя.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Universe Today.

Вчені продовжать пошуки потенційного позаземного життя, що мешкає на інших планетах, щоб з'ясувати, чи самотні ми у Всесвіті. Вчені шукають біосигнатури в атмосферах планет, вивчають потенційно населені світи в Сонячній системі і шукають штучні сигнали, які можуть вказувати на існування розумних інопланетян.

Автори дослідження вважають, що позаземні живі істоти можуть використовувати біохімію, яка сильно відрізняється від вуглецевих систем Землі. Незважаючи на те, що позаземне життя поки що не було виявлено, відкриття потенційно населених світів і організмів, відомих як світів екстремофіли, які процвітають у найсуворіших умовах на Землі, припускають, що життя може поширюватися у всьому Всесвіті.

Якщо життя на інших планетах може так сильно відрізнятися від земного, то буде важко зрозуміти, які ознаки життя шукати. Автори дослідження пропонують зосередитися на екосистемах, а не на конкретних формах життя. Моделюючи, як організми конкурують за ресурси та взаємодіють екологічно, можна було б виявити універсальні біосигнатури.

Одним з аспектів, який визнано універсальною рисою життя, є споживання енергії та її перетворення. У той час як раніше вчені пропонували ідентифікувати життя через хімічний дисбаланс або схеми потоків енергії, не було конкретних критеріїв, щоб відрізнити біологічні процеси від не біологічних.

Вчені об'єднали енергетичну перспективу з ключовим спостереженням: форми життя практично ніколи не існують ізольовано, а розвиваються в конкурентні екосистеми з екологічними взаємодіями. Формування екосистем, мабуть, майже так само фундаментальне для життя, як і сама еволюція, вважають дослідники.

Але пошук цих універсальних ознак життя має свої складнощі. Хоча використання енергії є спільним для всього життя, розрізнити біологічні та не біологічні процеси залишається складним завданням за допомогою сучасних технологій. Тому вчені пропонують новий метод: пошук просторового розшарування хімічних речовин, організованих за їхнім енергетичним вмістом. Це розшарування природним чином виникає з двох універсальних особливостей життя: самореплікації та конкуренції між видами.

Разом ці особливості створюють закономірності, в яких високоенергетичні ресурси виснажуються швидше, а різні організми стають розділеними в просторі. На відміну від традиційних біосигнатур, прив'язаних до певних земних процесів метаболізму, ця закономірність виникає через конкуренцію екосистем незалежно від залученої біохімії.

Хоча не біологічні процеси можуть створювати шаруваті структури, вони, як правило, не організовані за енергетичним змістом. Але основним обмеженням є практична реалізація, оскільки такі закономірності може бути важко виявити за допомогою сучасних технологій, особливо за допомогою дистанційного зондування. Подорожі до далеких світів в інших зоряних системах виходять за рамки наших можливостей, тому доводиться покладатися на методи дистанційного зондування.

Як уже писав Фокус, фізики вирішили 100-річну загадку енергії, хоча це вважалося неможливим. Чи можна утримувати енергію вічно? За допомогою пов'язаного стану в континуумі це можливо, і фізики вперше домоглися цього під час експериментів. Нове досягнення може допомогти у створенні більш ефективних пристроїв, яким не потрібен постійний приплив енергії.