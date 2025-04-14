Они не такие, как мы: ученые предложили новый способ поиска потенциальных инопланетян

Потенциальная внеземная жизнь может сильно отличаться от той, что существует на Земле. Но открытия потенциально обитаемых планет, а также существ на Земле, которые обитают в экстремальных условиях, показывают, что жизнь все же может быть распространенным явлением во Вселенной и мы не одиноки. Ученые предлагают искать определенные экосистемы, а не конкретные формы внеземной жизни.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Universe Today.

Ученые продолжат поиски потенциальной внеземной жизни, обитающей на других планетах, чтобы выяснить, одиноки ли мы во Вселенной. Ученые ищут биосигнатуры в атмосферах планет, изучают потенциально обитаемые миры в Солнечной системе и ищут искусственные сигналы, которые могут указывать на существование разумных инопланетян.

Авторы исследования считают, что что внеземные живые существа могут использовать биохимию, сильно отличающуюся от углеродных систем Земли. Несмотря на то, что внеземная жизнь пока не была обнаружена, открытия потенциально обитаемых миров и организмов, известных как миров экстремофилы, которые процветают в самых суровых условиях на Земле, предполагают, что жизнь может распространена во всей Вселенной.

Если жизнь на других планетах может так сильно отличаться от земной, то будет трудно понять, какие признаки жизни искать. Авторы исследования предлагают сосредоточиться на экосистемах, а не на конкретных формах жизни. Моделируя, как организмы конкурируют за ресурсы и взаимодействуют экологически, можно было бы выявить универсальные биосигнатуры.

Одним из аспектов, который признан универсальной чертой жизни, является потребление энергии и ее преобразование. В то время как ранее ученые предлагали идентифицировать жизнь через химический дисбаланс или схемы потоков энергии, не было конкретных критериев, чтобы отличить биологические процессы от не биологических.

Ученые объединили энергетическую перспективу с ключевым наблюдением: формы жизни практически никогда не существуют изолированно, а развиваются в конкурентные экосистемы с экологическими взаимодействиями. Формирование экосистем, по-видимому, почти так же фундаментально для жизни, как и сама эволюция, считают исследователи.

Но поиск этих универсальных признаков жизни имеет свои сложности. Хотя использование энергии является общим для всей жизни, различить биологические и не биологические процессы остается сложной задачей с помощью современных технологий. Поэтому ученые предлагают новый метод: поиск пространственного расслоения химических веществ, организованных по их энергетическому содержанию. Это расслоение естественным образом возникает из двух универсальных особенностей жизни: саморепликации и конкуренции между видами.

Вместе эти особенности создают закономерности, в которых высокоэнергетические ресурсы истощаются быстрее, а различные организмы становятся разделенными в пространстве. В отличие от традиционных биосигнатур, привязанных к определенным земным процессам метаболизма, эта закономерность возникает из-за конкуренции экосистем независимо от вовлеченной биохимии.

Хотя не биологические процессы могут создавать слоистые структуры, они, как правило, не организованы по энергетическому содержанию. Но основным ограничением является практическая реализация, поскольку такие закономерности может быть трудно обнаружить с помощью современных технологий, особенно с помощью дистанционного зондирования. Путешествия к далеким мирам в других звездных системах выходят за рамки наших возможностей, поэтому приходится полагаться на методы дистанционного зондирования.

Как уже писал Фокус, физики решили 100-летнюю загадку энергии, хотя это считалось невозможным. Можно ли удерживать энергию вечно? С помощью связанного состояния в континууме это возможно и физики впервые добились этого во время экспериментов. Новое достижение может помочь в создании более эффективных устройств, которым не требуется постоянный приток энергии.