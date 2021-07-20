У ковбойському капелюсі в космос. Корабель New Shepard успішно стартував із Безосом на борту

Ракета New Shepard із Безосом і ще трьома пасажирами на борту вирушила в космічну подорож на висоту понад 107 кілометрів.

Джефф Безос і ще три члени екіпажу космічного корабля New Shepard полетіли в космос.

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Після старту, ракета набрала потрібну висоту, капсула з пасажирами відокремилася від ракети-носія, кілька хвилин астронавти побували в невагомості, а потім капсула з пасажирами успішно приземлилася. Власне політ тривав трохи більше 10 хвилин.

[ + – ] Капсула з пасажирами першого польоту з екіпажем компанії Blue Origin на землі Фото: Скриншот

Ще перед стартом у головного розробника капсули Гарі Лея журналісти запитали: "Чи посадив би він у неї своїх дітей?". На що інженер відповів: "Капсула була спроектована спеціально для людей, які не причетні до астронавтики. Так, я б посадив своїх дітей в космічний апарат".

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Скриншот

А Воллі Фанк на питання Джеффа Безоса: "Що ви скажете після приземлення?", відповіла: "Я скажу, що це була найкраща подія в моєму житті!".

[ + – ] Капсула New Shepard Фото: Скриншот

Сестра Джеффа і Марка Безосів Христина передала повідомлення в Центр управління польотом. Воно було прочитане, коли всі астронавти зайняли свої місця в капсулі. Христина передала особливе побажання: "Джефф це те, про що ти мріяв все своє життя, і твоя пристрасть до космосу заразна. Швидше несіть свої за*и назад, щоб я могла вас всіх обійняти"

[ + – ] Екіпаж ракети New Shepard направляється до стартового майданчика Фото: Скриншот

Передстартова підготовка пройшла успішно й усі члени екіпажу в гарному настрої піднялися в пасажирську капсулу на вершині ракети New Shepard.

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Скриншот

За півтори години до старту почалася пряма трансляція цієї важливої події в історії компанії Blue Origin.

Ще на початку червня генеральний директор Amazon оголосив, що полетить у космос 20 липня о рамках першого польоту людини в навколоземний простір для своєї компанії Blue Origin.

"Коли ви бачите Землю з космосу, це змінює вас", — говорить Безос. "Я хочу полетіти цим рейсом, тому що цим я хотів займатися все своє життя".

[ + – ] Джефф Безос і члени екіпажу першого пілотованого польоту Blue Origin Фото: Скриншот

Безос і компанія вирушили в космос у капсулі на борту багаторазової ракети New Shepard компанії Blue Origin, яка здійснила вже 15 польотів без екіпажу.

З 2015 року Blue Origin запускала ракету в космос більше десятка разів на невеликі відстані з випробувального полігону в Техасі.

Коли капсула, розрахована на 6 осіб, досягне максимальної висоти, вона відокремиться від ракети, надавши людям, які знаходяться в ній, можливість побути кілька хвилин у невагомості.

Потім ракета спуститься на Землю, а капсула благополучно повернеться на парашуті, і пасажири вийдуть на поверхню.

Загальний час польоту склав приблизно 11 хвилин.

Екіпаж, члени якого вперше летять у космос, пройшов 14 годин навчання протягом двох днів, щоб відповідати правилам Федерального авіаційного управління, говорить провідний польотний директор Blue Origin Стів Ланіус.

Безос заснував компанію Blue Origin із метою в один прекрасний день побудувати плавальні космічні колонії зі штучною гравітацією, в яких будуть працювати і жити мільйони людей.

Сьогодні компанія розробляє орбітальну ракету великої вантажопідйомності під назвою New Glenn, а також посадковий модуль на Місяць, і сподівається на контракт із NASA в рамках програми "Артеміда".

Хто є хто в першому пілотованому польоті Blue Origin:

У першому польоті Blue Origin з екіпажем брали участь чотири людини, які вперше перетнули лінію Кармана (100 км), що відокремлює атмосферу Землі від космосу.

Джефф Безос

57-річний Джефф Безос покинув і повернувся на планету, на якій він заробив свій величезний статок, на космічному кораблі, побудованому компанією, яку він заснував у 2000 році. За шість років до цього він відкрив у своєму гаражі невеликий книжковий онлайн-магазин під назвою Amazon.com. Статки Безоса на сьогоднішній день оцінюються в понад 200 мільярдів доларів.

Марк Безос

Джефф Безос запросив свого брата Марка, фінансиста, який керує Фондом сімʼї Безосів і працює пожежником-добровольцем.

Воллі Фанк

У свої 82 роки жінка-льотчиця Воллі Фанк стане найстарішим космонавтом в історії, здійснивши мрію всього життя, якій завадив сексизм ранньої космічної ери. Фанк, котра отримала свій перший урок польоту у віці девʼяти років, брала участь у проекті "Меркурій 13", який був призначений для підготовки жінок до польотів у космос, але в кінцевому підсумку програма була скасована.

Олівер Демен

18-річний Олівер Демен стане наймолодшим астронавтом. Він має ліцензію приватного пілота і захоплюється космонавтикою, цієї осені він вивчатиме фізику в університеті. Квиток Демена оплатив його батько, генеральний директор приватної інвестиційної компанії. Демен полетів замість іншої невідомої людини, яка виграла місце на космічному кораблі, заплативши 28 мільйонів доларів на онлайн аукціоні, але через "розбіжності графіків" вона вирушить у космос на наступному рейсі від Blue Origin.

Фокус вже писав про те, в чому суть космічної гонки Джеффа Безоса і Річарда Бренсона. 20 липня Джефф Безос здійснив космічний суборбітальний політ у капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard. Суперник, британець Річард Бренсон, злітав у космос 11 липня на ракетоносії Unity.