В ковбойской шляпе в космос. Корабль New Shepard успешно стартовал с Безосом на борту

Ракета New Shepard с Безосом и еще тремя пассажирами на борту отправилась в космическое путешествие на высоту более 107 километров.

Джефф Безос и еще три члена экипажа космического корабля New Shepard полетели в космос.

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После старта, ракета набрала нужную высоту, капсула с пассажирами отделилась от ракеты-носителя, несколько минут астронавты побывали в невесомости, а потом капсула с пассажирами успешно приземлилась. Сам полет длился чуть больше 10 минут.

[ + – ] Капсула с пассажирами первого полета с экипажем компании Blue Origin на земле Фото: Скриншот

Еще перед стартом у главного разработчика капсулы Гари Лея журналисты спросили: "Посадил бы он в нее своих детей?". На что инженер ответил: "Капсула была спроектирована специально для людей, не имеющих отношения к астронавтике. Да, я бы посадил своих детей в космический аппарат".

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Скриншот

А Уолли Фанк на вопрос Джеффа Безоса: "Что вы скажете после приземления?", ответила : "Я скажу, что это было самое лучшее событие в моей жизни!".

[ + – ] Капсула New Shepard Фото: Скриншот

Сестра Джеффа и Марка Безосов Кристина передала сообщение в Центр управления полетом.Оно было прочитано, когда все астронавты заняли свои места в капсуле. Кристина передала особое пожелание: "Джефф это то, о чем ты мечтал всю свою жизнь, и твоя страсть к космосу заразна. Быстрее несите свои за**цы обратно, чтобы я могла вас всех обнять"

[ + – ] Экипаж ракеты New Shepard направляется к стартовой площадке Фото: Скриншот

Предстартовая подготовка прошла успешно и все члены экипажа в хорошем настроении поднялись в пассажирскую капсулу на вершине ракеты New Shepard.

[ + – ] Ракета New Shepard Фото: Скриншот

За полтора часа до старта началась прямая трансляция этого важного события в истории компании Blue Origin.

Еще в начале июня генеральный директор Amazon объявил, что полетит в космос 20 июля в рамках первого полета человека в околоземное пространство для своей компании Blue Origin.

"Когда вы видите Землю из космоса, это меняет вас", — говорит Безос. "Я хочу полететь этим рейсом, потому что этим я хотел заниматься всю свою жизнь".

[ + – ] Джефф Безос и члены экипажа первого пилотируемого полета Blue Origin Фото: Скриншот

Безос и компания отправились в космос в капсуле на борту многоразовой ракеты New Shepard компании Blue Origin, которая выполнила уже 15 полетов без экипажа.

С 2015 года Blue Origin запускала ракету в космос более десятка раз на небольшие расстояния с испытательного полигона в Техасе.

Когда капсула, рассчитанная на 6 человек, достигнет максимальной высоты, она отделится от ракеты, предоставив находящимся в ней людям возможность побыть несколько минут в невесомости.

Затем ракета спустится на Землю, а капсула благополучно вернется на парашюте, и пассажиры выйдут на поверхность.

Общее время полета составило примерно 11 минут.

Экипаж, члены которого впервые летят в космос, прошел 14 часов обучения в течение двух дней, чтобы соответствовать правилам Федерального авиационного управления, говорит ведущий полетный директор Blue Origin Стив Ланиус.

Безос основал компанию Blue Origin с целью в один прекрасный день построить плавающие космические колонии с искусственной гравитацией, в которых будут работать и жить миллионы людей.

Сегодня компания разрабатывает орбитальную ракету большой грузоподъемности под названием New Glenn, а также посадочный модуль на Луну, и надеется на контракт с NASA в рамках программы "Артемида".

Кто есть кто в первом пилотируемом полете Blue Origin:

В первом полете Blue Origin с экипажем участвовали четыре человека, которые впервые пересекли линию Кармана (100 км), отделяющую атмосферу Земли от космоса.

Джефф Безос

57-летний Джефф Безос покинул и вернулся на планету, на которой он сделал свое огромное состояние, на космическом корабле, построенном компанией, которую он основал в 2000 году. За шесть лет до этого он открыл в своем гараже небольшой книжный онлайн-магазин под названием Amazon.com. Состояние Безоса на сегодняшний день оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.

Марк Безос

Джефф Безос пригласил своего брата Марка, финансиста, который руководит Фондом семьи Безос и работает пожарным-добровольцем.

Уолли Фанк

В свои 82 года женщина-летчица Уолли Фанк стала старейшим космонавтом в истории, осуществив мечту всей жизни, которой помешал сексизм ранней космической эры. Фанк, получившая свой первый урок полета в возрасте девяти лет, участвовала в проекте "Меркурий 13", который был предназначен для подготовки женщин к полетам в космос, но в конечном итоге программа была отменена.

Оливер Дэмен

18-летний Оливер Дэмен стал самым молодым астронавтом. Он имеет лицензию частного пилота и увлекается космонавтикой, этой осенью он будет изучать физику в университете. Билет Дэмена оплатил его отец, генеральный директор частной инвестиционной компании. Дэмен полетел вместо другого неизвестного человека, который выиграл место на космическом корабле, заплатив 28 миллионов долларов на онлайн аукционе, но по причине "несовпадения графиков" он отправится в космос на следующем рейсе от Blue Origin.

Фокус уже писал о том, в чем суть космической гонки Джеффа ­­Безоса и Ричарда Брэнсона. 20 июля Джефф Безос совершил космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard. Соперник, британец Ричард Брэнсон, слетал в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.