Прыжки в высоту. В чем суть космической гонки Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона
20 июля Джефф Безос совершит космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard. Соперник, британец Ричард Брэнсон, слетал в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.
Последняя космическая гонка между США и СССР завершилась в 1989 году вместе с холодной войной. XXI век ознаменовался новыми соревнованиями — но теперь в них участвуют не государства, а миллиардеры.
Среди начавших собственное космическое соперничество выделяются три сильных игрока:
- Илон Маск с компанией SpaceX и проектом колонизации Марса;
- Джефф Безос с компанией Blue Origin и планами по созданию промышленной базы в космосе;
- Ричард Брэнсон с компанией Virgin Galactic/Virgin Orbit и проектом космического туризма.
Фундамент космической гонки миллиардеров заложен американским предпринимателем и инженером Питером Диамандисом. Еще в 1980-х годах он основал общество "Студенты за освоение космоса и развитие космонавтики"(SEDS), ставшее крупнейшей мировой студенческой организацией в области космоса. Позже будущий глава Amazon Джефф Безос станет президентом отделения SEDS.
В 1990-х годах Диамандис решает запустить рынок суборбитального космического туризма, учредив фонд X Prize. Пол Аллен, один из соучредителей Microsoft, участвовал в конкурсе, создав проект суборбитальных полетов Scaled Composites Tier One, и выиграл Ansari X-Prize в 2000-х. Эта технология компанией Virgin Group Ричарда Брэнсона взята за основу для Virgin Galactic.
Илон Маск в космическую отрасль пришел из компьютерной, основав компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении, а позже — X.com, чьим продуктом был сервис PayPal.
Реклама будущего космического туризма
Появление коммерческих компаний в космической отрасли в последние годы принесло много плодов — созвездие спутников Stalink, несущих доступный интернет в каждый уголок Земли, разработка тяжелых ракет-носителей нового поколения. На очереди космический туризм.
Недавно Джефф Безос заявил, что 20 июля 2021 года он совершит космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard, став первым миллиардером в космосе. Но его обогнал британский толстосум Ричард Брэнсон, слетавший в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.
Несмотря на захватывающие возможности космического туризма, науке такие полеты неинтересны. Этап суборбитальных полетов ею пройден еще 60 лет назад, когда в небо поднялся пилотируемый космический корабль США Freedom 7 с Аланом Шепардом на борту, а Советский Союз отправил на орбиту космонавта Юрия Гагарина. По этой причине полеты Безоса и Брэнсона стоит воспринимать как рекламу космического туризма, а восьмидневное пребывание на МКС Ларри Коннора, предпринимателя в сфере недвижимости, заплатившего за полет $55 млн, — как возможность осуществить давнюю мечту. Коннор, которому стукнул 71 год, по возвращению на Землю обещает делиться космическим опытом со школьниками.
В 2004 году лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг говорил, что почти всех целей пилотируемых космических полетов можно достичь беспилотными миссиями. Например, самые впечатляющие данные о Марсе получены с помощью роботов. Марсоход NASA Perseverance проводит научные эксперименты на Красной планете без экипажа; другой марсоход, Curiosity, делает захватывающие дух фотографии. Им предшествовали Spirit и Opportunity, запущенные в 2003 году.Важно
Все эти проекты стоили малую часть от того, что потребовалось бы для отправки людей на Марс. Основная причина в том, что как только на борт космического корабля поднимается человек, первостепенной задачей миссии становится его безопасность. Этот нюанс увеличивает стоимость полета в геометрической прогрессии.
Ярчайшим примером такого расточительства стала пилотируемая миссия по запуску телескопа Hubble, который выведен на орбиту в 1990 году. По словам физика Риккардо Джаккони, отвечавшего за разработку Hubble, миссия без экипажа позволила бы запустить семь телескопов по той же цене, что один пилотируемый запуск.