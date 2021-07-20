Прыжки в высоту. В чем суть космической гонки Джеффа ­­Безоса и Ричарда Брэнсона

20 июля Джефф Безос совершит космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard. Соперник, британец Ричард Брэнсон, слетал в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.

Последняя космическая гонка между США и СССР завершилась в 1989 году вместе с холодной войной. XXI век ознаменовался новыми соревнованиями — но теперь в них участвуют не государства, а миллиардеры.

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Среди начавших собственное космическое соперничество выделяются три сильных игрока:

Илон Маск с компанией SpaceX и проектом колонизации Марса;

Джефф Безос с компанией Blue Origin и планами по созданию промышленной базы в космосе;

[ + – ] Джефф Безос. Миллиардер отправится в космос на своем корабле New Shepard Фото: Getty Images

Ричард Брэнсон с компанией Virgin Galactic/Virgin Orbit и проектом космического туризма.

[ + – ] Ричард Брэнсон. Бизнесмен совершил свой первый полет на корабле VSS Unity Фото: Getty Images

Фундамент космической гонки миллиардеров заложен американским предпринимателем и инженером Питером Диамандисом. Еще в 1980-х годах он основал общество "Студенты за освоение космоса и развитие космонавтики"(SEDS), ставшее крупнейшей мировой студенческой организацией в области космоса. Позже будущий глава Amazon Джефф Безос станет президентом отделения SEDS.

[ + – ] Космоплан Бренсона. Суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан VSS Unity Фото: Getty Images

В 1990-х годах Диамандис решает запустить рынок суборбитального космического туризма, учредив фонд X Prize. Пол Аллен, один из соучредителей Microsoft, участвовал в конкурсе, создав проект суб­орбитальных полетов Scaled Composites Tier One, и выиграл Ansari X-Prize в 2000-х. Эта технология компанией Virgin Group Ричарда Брэнсона взята за основу для Virgin Galactic.

[ + – ] Ричард Брэнсон. Космический суборбитальный полет на ракетоносителе Unity

Илон Маск в космическую отрасль пришел из компьютерной, основав компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении, а позже — X.com, чьим продуктом был сервис PayPal.

[ + – ] Джефф Безос. Космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard

Реклама будущего космического туризма

Появление коммерческих компаний в космической отрасли в последние годы принесло много плодов — созвездие спутников Stalink, несущих доступный интернет в каждый уголок Земли, разработка тяжелых ракет-носителей нового поколения. На очереди космический туризм.

Недавно Джефф Безос заявил, что 20 июля 2021 года он совершит космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard, став первым миллиардером в космосе. Но его обогнал британский толстосум Ричард Брэнсон, слетавший в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.

[ + – ] Незабывае­мый вид. Пассажиры смогут увидеть Землю на фоне черноты космоса Фото: Getty Images

Несмотря на захватывающие возможности космического туризма, науке такие полеты неинтересны. Этап суборбитальных полетов ею пройден еще 60 лет назад, когда в небо поднялся пилотируемый космический корабль США Freedom 7 с Аланом Шепардом на борту, а Советский Союз отправил на орбиту космонавта Юрия Гагарина. По этой причине полеты Безоса и Брэнсона стоит воспринимать как рекламу космического туризма, а восьмидневное пребывание на МКС Ларри Коннора, предпринимателя в сфере недвижимости, заплатившего за полет $55 млн, — как возможность осуществить давнюю мечту. Коннор, которому стукнул 71 год, по возвращению на Землю обещает делиться космическим опытом со школьниками.

[ + – ] Капсула без пилотов. На борту New Shepard может разместиться 6 пассажиров [ + – ] Капсула без пилотов. На борту New Shepard может разместиться 6 пассажиров Фото: Blue Origin

В 2004 году лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг говорил, что почти всех целей пилотируемых космических полетов можно достичь беспилотными миссиями. Например, самые впечатляющие данные о Марсе получены с помощью роботов. Марсоход NASA Perseverance проводит научные эксперименты на Красной планете без экипажа; другой марсоход, Curiosity, делает захватывающие дух фотографии. Им предшествовали Spirit и Opportunity, запущенные в 2003 году.

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Все эти проекты стоили малую часть от того, что потребовалось бы для отправки людей на Марс. Основная причина в том, что как только на борт космического корабля поднимается человек, первостепенной задачей миссии становится его безопасность. Этот нюанс увеличивает стоимость полета в гео­метрической прогрессии.

Ярчайшим примером такого расточительства стала пилотируемая миссия по запуску телескопа Hubble, который выведен на орбиту в 1990 году. По словам физика Риккардо Джаккони, отвечавшего за разработку Hubble, миссия без экипажа позволила бы запустить семь телескопов по той же цене, что один пилотируемый запуск.