Стрибки у висоту. У чому суть космічної гонки Джеффа Безоса і Річарда Бренсона

20 липня Джефф Безос зробить космічний суборбітальний політ у капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard. Суперник, британець Річард Бренсон, злітав у космос 11 липня на ракетоносії Unity.

Остання космічна гонка між США та СРСР завершилася в 1989 році разом із холодною війною. XXI століття ознаменувалося новими змаганнями — але тепер в них беруть участь не держави, а мільярдери.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Серед тих, хто почав власне космічне суперництво, виділяються три сильних гравці:

Ілон Маск із компанією SpaceX і проектом колонізації Марса;

Джефф Безос із компанією Blue Origin і планами зі створення промислової бази в космосі;

[ + – ] Джефф Безос. Мільярдер відправиться в космос на своєму кораблі New Shepard Фото: Getty Images

Річард Бренсон із компанією Virgin Galactic/Virgin Orbit і проектом космічного туризму.

[ + – ] Річард Бренсон. Бізнесмен здійснив свій перший політ на кораблі VSS Unity Фото: Getty Images

Фундамент космічної гонки мільярдерів закладений американським підприємцем і інженером Пітером Діамандісом. Ще в 1980-х роках він заснував товариство "Студенти за освоєння космосу та розвиток космонавтики" (SEDS), що стало найбільшою світовою студентською організацією в області космосу. Пізніше майбутній глава Amazon Джефф Безос стане президентом відділення SEDS.

[ + – ] Космоплан Бренсона. Суборбітальний ракетний пілотований космоплан VSS Unity Фото: Getty Images

У 1990-х роках Діамандіс вирішує запустити ринок суборбітального космічного туризму, заснувавши фонд X Prize. Пол Аллен, один зі співзасновників Microsoft, брав участь у конкурсі, створивши проект суборбітальних польотів Scaled Composites Tier One, і виграв Ansari X-Prize у 2000-х. Ця технологія компанією Virgin Group Річарда Бренсона взята за основу для Virgin Galactic.

[ + – ] Річард Бренсон. Космічний суборбітальний політ на ракетоносії Unity

Ілон Маск у космічну галузь прийшов із комп'ютерної, заснувавши компанію Zip2, яка спеціалізувалася на програмному забезпеченні, а пізніше — X.com, чиїм продуктом був сервіс PayPal.

[ + – ] Джефф Безос. Космічний суборбітальний політ в капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard

Реклама майбутнього космічного туризму

Поява комерційних компаній у космічній галузі останніми роками принесла багато плодів — сузір'я супутників Stalink, які несуть доступний інтернет у кожен куточок Землі, розробка важких ракет-носіїв нового покоління. На черзі космічний туризм.

Нещодавно Джефф Безос заявив, що 20 липня 2021 року він зробить космічний суборбітальний політ у капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard, ставши першим мільярдером у космосі. Але його обігнав британський багатій Річард Бренсон, злітавши в космос 11 липня на ракетоносії Unity.

[ + – ] Незабутній вид. Пасажири зможуть побачити Землю на тлі чорноти космосу Фото: Getty Images

Незважаючи на захоплюючі можливості космічного туризму, науці такі польоти нецікаві. Етап суборбітальних польотів нею пройдено ще 60 років тому, коли в небо піднявся пілотований космічний корабель США Freedom 7 з Аланом Шепардом на борту, а Радянський Союз відправив на орбіту космонавта Юрія Гагаріна. З цієї причини польоти Безоса та Бренсона варто сприймати як рекламу космічного туризму, а восьмиденне перебування на МКС Ларрі Коннора, підприємця в сфері нерухомості, який заплатив за політ $ 55 млн, — як можливість здійснити давню мрію. Коннор, якому стукнув 71 рік, по поверненню на Землю обіцяє ділитися космічним досвідом зі школярами.

[ + – ] Капсула без пілотів. На борту New Shepard може розміститися 6 пасажирів [ + – ] Капсула без пілотів. На борту New Shepard може розміститися 6 пасажирів Фото: Blue Origin

У 2004 році лауреат Нобелівської премії з фізики Стівен Вайнберг говорив, що майже всіх цілей пілотованих космічних польотів можна досягти безпілотними місіями. Наприклад, найбільш вражаючі дані про Марс отримані за допомогою роботів. Марсохід NASA Perseverance проводить наукові експерименти на Червоній планеті без екіпажу; інший марсохід, Curiosity, робить фотографії, які захоплюють дух. Їм передували Spirit і Opportunity, запущені у 2003 році.

Важливо

Від Гагаріна до Маска. Як польоти в космос, готель на орбіті та будинки на Місяці стають все доступнішими

Усі ці проекти коштували малу частину від того, що треба було б для відправки людей на Марс. Основна причина в тому, що щойно на борт космічного корабля піднімається людина, першорядним завданням місії стає його безпека. Цей нюанс збільшує вартість польоту в геометричній прогресії.

Найяскравішим прикладом такого марнотратства стала пілотована місія з запуску телескопа Hubble, який виведений на орбіту в 1990 році. За словами фізика Ріккардо Джакконі, який відповідав за розробку Hubble, місія без екіпажу дозволила б запустити сім телескопів за тією ж ціною, що один пілотований запуск.