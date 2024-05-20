Уперше за 2 роки Blue Origin відправила в космос 6 туристів: один особливий пасажир (відео)

Космічні туристи вирушили на висоту 105 км на борту космічного корабля New Shepard і успішно повернулися назад.

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Компанія Джеффа Безоса Blue Origin 19 травня відправила в космос туристичну місію під назвою NS-25. Шість пасажирів космічного корабля New Shepard вирушили в суборбітальний простір. Серед членів екіпажу був перший в історії США афроамериканець кандидат в астронавти, якому виповнилося вже 90 років, пише Space.

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Для компанії Blue Origin запуск місії NS-25 став першим із серпня 2022 року. Річ у тім, що у вересні того ж року сталася аварія під час безпілотної місії, яка стосувалася ракети-носія, що виводить капсулу в космос. Після виявлення та усунення причин аварії було ухвалено рішення відновити туристичні польоти.

Багаторазовий космічний корабель New Shepard стартував із космодрому в штаті Техас 19 травня і вивів у космос 6 туристів, серед яких був і 90-річний скульптор і письменник Ед Дуайт. Це колишній капітан ВПС США, який 1963 року став першим в історії США афроамериканцем-кандидатом в астронавти, але так і не полетів у космос.

Іншими пасажирами корабля були: венчурний капіталіст Мейсон Енджел, французький магнат пивоваріння Сільвен Шірон, підприємець Кеннет Хесс, бухгалтерка на пенсії Керол Шаллер і льотчик Гопі Тхакура.

Усі 6 шість осіб досягли висоти 105 км і змогли кілька хвилин перебувати в невагомості. Сам політ був дуже коротким — він тривав лише 10 хвилин. Ракета-носій приземлилася через 7 хвилин після запуску, а капсула з туристами опустилася ще через 3 хвилини на двох парашутах.

Усі 6 шість осіб досягли висоти 105 км і змогли кілька хвилин перебувати в невагомості. Сам політ був дуже коротким — він тривав лише 10 хвилин. Ракета-носій приземлилася через 7 хвилин після запуску, а капсула з туристами опустилася ще через 3 хвилини на двох парашутах Фото: Blue Origin

Місія NS-25 була для Blue Origin уже сьомим запуском у космос із пасажирами на борту космічного корабля. Загалом компанія New Shepard виконала вже 25 запусків, але 18 із них мали дослідницький характер і на борту не було екіпажу.

Точна вартість квитків на цей політ невідома. Але, наприклад, головний конкурент Blue Origin у космічному туризмі компанія Virgin Galactic бере з пасажирів по 450 тисяч доларів за політ на космічному літаку VSS Unity.

Як уже писав Фокус, астронавти NASA "походили" по Місяцю, покатали космічний мотоцикл і візок. NASA перевірило, чи можуть працювати астронавти, отримуючи дані з шоломів доповненої реальності. З'ясувалося, що вони зможуть і аналізувати геологічні зразки, і встановлювати освітлювальні вогні.

Також Фокус писав про те, що головна місія NASA на Марс опинилася в біді, але компанія Boeing запропонувала вирішення проблеми. Пропонується доставити зразки з Марса на Землю за допомогою одного запуску ракети Space Launch System.