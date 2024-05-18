Астронавти NASA "походили" по Місяцю, покатали космічний мотоцикл і візок: як це було (фото)

NASA перевірило, чи можуть працювати космонавти, отримуючи дані з шоломів доповненої реальності. З'ясувалось, що вони зможуть і аналізувати геологічні зразки, і встановлювати освітлювальні вогні.

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Двоє американських космонавтів, Кейт Рубінс і Андре Дуглас, провели тиждень у пустелі в Аризоні в США. Космонавти перевіряли роботу устаткування, яке буде працювати під час комічної місії на Місяць. При цьому вони діяли в імітації скафандрів з технологією доповненої реальності. Про деталі нового етапу підготовки польоту на місяць розповіли на порталі NASA.

Команда NASA тренувала "місячну прогулянку" на вулканічному полі під Сан-Франциско, біля містечка Флагстафф в Аризоні. У дослідженні брали участь дві групи. Одна група складалась з астронавтів, інженерів та польових експертів: вони працювали безпосередньо в пустелі. Друга — з диспетчерів та вчених з Космічного центру у Х’юстоні: вони спостерігали за перебігом прогулянки.

Під час тестового виїзду провели чотири імітації місячних походів та шість випробувань новітніх технологій. У статті описали, про що саме ідеться:

робота з потоком даних, які відображаються на віртуальному дисплеї доповненої реальності;

встановлення освітлювальних маяків;

визначення пріоритетних цілей для дослідників — наприклад, складання географічних карт, визначення місця приземлення тощо.

На порталі NASA опублікували кілька фото з вулканічної пустелі. На фото — космонавти у імітації скафандрів: є щось схоже на шоломи, якась частина комбінезона, але з відкритими руками, на долонях — великі рукавиці. Дослідники котять візок з апаратурою по горбистій місцевості, яка імітує Місячний ландшафт. Також вони спробували проїхатись на мотоциклі з трьома колесами — він використовується для збирання зразків ґрунту.

Політ на Місяць - випробування космічного візка з інструментами Фото: NASA Політ на Місяць - випробування космічного "мотоцикла" Фото: NASA

Є фотографія, де дослідниця Кейт Рубінс тримає в руках "глечик" з геологічними зразками і намагається їх вивчати. Після завершення імітаційної місії вона вітається з колегою Андре Дугласом: вони торкаються рукавиць один одного стоячи на тлі пустелі.

Політ на Місяць - дослідниця Кейт Рубінс під час випробувань в Аризоні Фото: NASA Політ на Місяць - дослідники під час випробувань в Аризоні Фото: NASA

"Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам тестувати всі системи, апаратне забезпечення та технології, які нам знадобляться для успішних операцій на Місяці під час місій Artemis", — пояснила Барбара Янойко, директорка польових випробувань.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про попередній етап підготовки місії на Місяць — імітацію перебування у космічному кораблі. Під час цього етапу п'ятеро майбутніх космонавтів провели одну добу всередині макету космічного корабля Orion. Політ вже на реальному кораблі відбудеться у 2025 році в межах місії Artemis 2. Після цього, у 2026 році, відбудеться наступний політ Artemis 3.

Нагадуємо, у травні 2024 року NASA виявило загрози для людей, які візьмуть участь в місії на Місяць. З'ясувалось, що не все гаразд з тепловим екраном, який захищатиме їх від зовнішніх небезпек.