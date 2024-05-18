Астронавти NASA "походили" по Місяцю, покатали космічний мотоцикл і візок: як це було (фото)
NASA перевірило, чи можуть працювати космонавти, отримуючи дані з шоломів доповненої реальності. З'ясувалось, що вони зможуть і аналізувати геологічні зразки, і встановлювати освітлювальні вогні.
Двоє американських космонавтів, Кейт Рубінс і Андре Дуглас, провели тиждень у пустелі в Аризоні в США. Космонавти перевіряли роботу устаткування, яке буде працювати під час комічної місії на Місяць. При цьому вони діяли в імітації скафандрів з технологією доповненої реальності. Про деталі нового етапу підготовки польоту на місяць розповіли на порталі NASA.
Команда NASA тренувала "місячну прогулянку" на вулканічному полі під Сан-Франциско, біля містечка Флагстафф в Аризоні. У дослідженні брали участь дві групи. Одна група складалась з астронавтів, інженерів та польових експертів: вони працювали безпосередньо в пустелі. Друга — з диспетчерів та вчених з Космічного центру у Х’юстоні: вони спостерігали за перебігом прогулянки.
Під час тестового виїзду провели чотири імітації місячних походів та шість випробувань новітніх технологій. У статті описали, про що саме ідеться:
- робота з потоком даних, які відображаються на віртуальному дисплеї доповненої реальності;
- встановлення освітлювальних маяків;
- визначення пріоритетних цілей для дослідників — наприклад, складання географічних карт, визначення місця приземлення тощо.
На порталі NASA опублікували кілька фото з вулканічної пустелі. На фото — космонавти у імітації скафандрів: є щось схоже на шоломи, якась частина комбінезона, але з відкритими руками, на долонях — великі рукавиці. Дослідники котять візок з апаратурою по горбистій місцевості, яка імітує Місячний ландшафт. Також вони спробували проїхатись на мотоциклі з трьома колесами — він використовується для збирання зразків ґрунту.
Є фотографія, де дослідниця Кейт Рубінс тримає в руках "глечик" з геологічними зразками і намагається їх вивчати. Після завершення імітаційної місії вона вітається з колегою Андре Дугласом: вони торкаються рукавиць один одного стоячи на тлі пустелі.
"Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам тестувати всі системи, апаратне забезпечення та технології, які нам знадобляться для успішних операцій на Місяці під час місій Artemis", — пояснила Барбара Янойко, директорка польових випробувань.
Зазначимо, раніше Фокус розповідав про попередній етап підготовки місії на Місяць — імітацію перебування у космічному кораблі. Під час цього етапу п'ятеро майбутніх космонавтів провели одну добу всередині макету космічного корабля Orion. Політ вже на реальному кораблі відбудеться у 2025 році в межах місії Artemis 2. Після цього, у 2026 році, відбудеться наступний політ Artemis 3.
Нагадуємо, у травні 2024 року NASA виявило загрози для людей, які візьмуть участь в місії на Місяць. З'ясувалось, що не все гаразд з тепловим екраном, який захищатиме їх від зовнішніх небезпек.