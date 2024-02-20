Перший за 50 років політ людини на Місяць: NASA показало космічний корабель ізсередини (фото)

Астронавти не були на Місяці з 1972 року, але 2025 року NASA відправить екіпаж із 4 осіб в історичну подорож.

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Востаннє нога людини ступала на поверхню Місяця в грудні 1972 року під час місії "Аполлон-17". Наступна висадка астронавтів на супутнику Землі запланована на кінець 2026 року. Але наступного року історичну подорож у космос здійснять четверо астронавтів NASA під час місії Artemis 2. На борту космічного корабля Orion вони облетять Місяць і повернуться на Землю. NASA показало, який вигляд має цей корабель ізсередини, пише Space.

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NASA представило нові фотографії космічного корабля Orion, який уперше трохи більш ніж за пів століття доставить астронавтів на орбіту навколо Місяця. Місія Artemis 2 (або "Артеміда 2") відбудеться у вересні наступного року.

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Наразі в Космічному центрі NASA імені Кеннеді (штату Флорида) завершується облаштування внутрішнього простору космічного корабля Orion.

Захисні панелі для космічного корабля Orion Фото: NASA

Також інженери встановлять захист на корпус корабля, який необхідний для того, щоб екіпаж міг перебувати в безпеці як під час польоту до Місяця, так і під час повернення на Землю. Останнє, до речі, — не такий уже й легкий захіж, адже через тертя в атмосфері корабель нагрівається до величезних температур.

NASA представило нові фотографії космічного корабля Orion, який уперше трохи більш ніж за пів століття доставить астронавтів на орбіту навколо Місяця Фото: NASA

До Місяця вирушать четверо астронавтів:

Склад екіпажу пілотованої місії до Місяця Artemis 2: Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Генсен Фото: NASA

Рід Вайсмен, який є астронавтом уже 15 років і провів на борту МКС 165 днів;

Віктор Гловер, який став першим афроамериканцем на Міжнародній космічній станції та провів там 168 днів. Тепер він стане першим афроамериканцем, який полетів далі за навколоземну орбіту;

Крістіна Кох, яка стала першою жінкою, яка перебувала на МКС протягом 328 днів, і вона стане першою жінкою, яка покинула межі навколоземної орбіти;

Джеремі Генсен — представник Канадського космічного агентства, він ще жодного разу не був у космосі та стане першим астронавтом не зі США, який вирушить до Місяця.

Четверо астронавтів стануть першими, хто полетить на космічному кораблі Orion Фото: NASA

Четверо астронавтів стануть першими, хто полетить на космічному кораблі Orion, хоча він уже виконав свою першу безпілотну місячну місію наприкінці 2022 року. Тепер на кораблі встановили системи життєзабезпечення, що дозволяє йому виконувати пілотовану місію. Варто сказати, що ще 2014 року Orion ненадовго відправляли в космос під час випробувального польоту.

Четверо астронавтів стануть першими, хто полетить на космічному кораблі Orion, хоча він уже виконав свою першу безпілотну місячну місію наприкінці 2022 року (на фото) Фото: NASA

Після завершення місії Artemis 2 NASA збирається не просто висадити астронавтів на Місяці у 2026 році в районі Південного полюса під час місії Artemis 3. Планується під час наступних місій почати підготовку до будівництва першої бази на Місяці, яка може бути створена вже наприкінці цього або на початку наступного десятиліття.

Як уже писав Фокус, Китай показав модель майбутнього космічного корабля для висадки астронавтів на Місяць, яка має відбутися до 2030 року.

Також Фокус писав про те, що експеримент NASA з вогнем у космосі закінчився повним згорянням космічного корабля. Експеримент для поліпшення пожежної безпеки на космічних кораблях закінчився тоді, коли один із таких кораблів згорів в атмосфері після вибуху.