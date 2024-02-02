Китай показав модель майбутнього космічного корабля для висадки астронавтів на Місяць (відео)

КНР планує відправити двох астронавтів на Місяць до 2030 року.

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На заході під назвою "Виставка досягнень китайської пілотованої космічної програми", який відкрився в Шанхаї, Китай показав моделі ракет і космічних кораблів, які країна розробляє для відправки своїх астронавтів на Місяць, пише Space.

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На виставці представлені ракета-носій "Чанчжен-10", посадковий модуль, у якому двоє астронавтів спустяться з орбіти на Місяць, а також новий пілотований космічний корабель.

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Ракета-носій "Чанчжен-10" створена на основі нинішньої китайської ракети-носія "Чанчжен-5". Космічний корабель наступного покоління успадкував технологію нинішнього китайського космічного корабля "Шеньчжоу", який відправляє астронавтів на космічну станцію "Тяньгун".

За словами конструктора Фань Піна з Шанхайської академії космічних технологій, якого цитують китайські ЗМІ, під час розроблення місячного посадкового модуля і нового космічного корабля використовувалися переваги попередніх технологій. Також триває розробка пілотованого місяцехода.

Модель китайської бази на Місяці Фото: space.com

Китай уже зміг відправити на Місяць три успішні роботизовані місії під назвою "Чан'є-3", "Чан'є-4" і "Чан'є-5". Останній посадковий апарат, як уже писав Фокус, 2 роки тому вперше виявив воду на Місяці. У травні цього року, як уже писав Фокус, Китай відправить на Місяць посадковий модуль "Чан'е-6", який приземлиться на зворотному боці Місяця і вперше в історії збере там зразки місцевої породи. Після цього її буде доставлено на Землю для вивчення. До речі, посадковий модуль "Чан'е-5" ще 2020 року зібрав зразки на Місяці, але на його видимому боці, і їх ще вивчають науковці.

Щодо пілотованої китайської місії на Місяць, яка має відбутися наприкінці цього десятиліття, то парирується запуск одразу двох ракет-носіїв "Чанчжен-10". Одна виведе в космос посадковий модуль, а друга — космічний корабель із китайськими астронавтами.

Стикування корабля і модуля відбудеться на орбіті навколо Місяця, після чого двоє астронавтів перемістяться в посадковий модуль і вирушать на поверхню супутника Землі. Протягом 6 годин астронавти мають зібрати зразки місцевої породи і провести різні наукові дослідження.

Згідно з планами Китаю, після успішної висадки астронавтів на Місяці, розпочнеться робота з будівництва місячної бази під назвою Міжнародна місячна дослідницька станція. Відомо, що до проєкту вже приєдналися Венесуела, ПАР, Азербайджан, Пакистан, Єгипет, РФ і Білорусь.

Як уже писав Фокус, посадковий модуль SLIM, створений в Японії, зміг попрацювати на Місяці лише 3 дні і відключився. Але вчені сподіваються, що він зможе пережити холодну місячну ніч і знову почне працювати. За короткий час, як стверджують японські вчені, SLIM зібрав багато цінних даних, але вивчення яких уже почалося. Також модуль надіслав фотографії поверхні Місяця, а саме території, що знаходиться недалеко від місця посадки.

Також Фокус писав про те, що майже 300-метровий астероїд йде на зближення із Землею. Цей камінь буде перебувати найближче до нашої планети за більш ніж 100 років і наступного разу таке станеться тільки наприкінці 22 століття. За наближенням астероїда до нашої планети можна також стежити онлайн.