Ближче до екватора Місяця. Китайський апарат "Чан'е-5" уперше виявив воду на супутнику

Новий аналіз доставлених на Землю зразків місячної поверхні підтвердив наявність води у формі гідроксильних молекул у каменях і реголіті.

Міжнародна група вчених під керівництвом Китайської академії наук продовжує дослідження зразків, які були доставлені з Місяця китайським космічним апаратом "Чан'е-5" ще наприкінці 2020 року. Нове дослідження показує, що в камінні та реголіті на Місяці існують сліди наявності води. Вода присутня у формі гідроксильних молекул H₂O або OH і перебуває в Океані Бур ближче до екватора Місяця, повідомляє New Atlas.

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Китайський космічний апарат космічний апарат "Чан'е-5", який складався з трьох модулів — посадкового, орбітального і того, що повертається, — увійшов в історію, коли 17 грудня 2020 доставив на Землю зразки місячної поверхні. Це сталося вперше з 1976 року, після подібної доставки зразків радянським апаратом "Луна-24".

Хоча місія з дослідження Місяця та доставки проб ґрунту на Землю завершилася успішно, сам посадковий модуль не зміг пережити місячні ночі, і його електроніка замерзла та вийшла з ладу. Але досі вчені з різних країн під керівництвом Китайської академії наук продовжують досліджувати зразки з Місяця.

У межах нового дослідження вчені виявили присутність води у формі гідроксильних молекул H₂O або OH в Океані Бур на Місяці набагато ближче до екватора місячного.

Досі сліди води були виявлені тільки у формі водяного льоду в постійній тіні південної полярної області Місяця. Цю воду виявили орбітальні космічні апарати під час дистанційного зондування поверхні.

[ + – ] Посадковий модуль "Чан'е-5" на поверхні Місяця Фото: wikipedia

Регіон, де приземлився посадковий модуль, є рівниною, яка складається з одних із наймолодших базальтів на Місяці. Вивчаючи дані, отримані під час вивчення поверхні Місяця посадковим апаратом, учені виявили ознаки води в місячному реголіті. Він містив менше 120 частин на мільйон води. Та невелика кількість води, яка є там, ймовірно, є результатом молекул, принесених на Місяць сонячними вітрами.

Але під час дослідження зразків вчені виявили, що у гірській породі міститься близько 180 частин на мільйон води. Ця порода могла утворитися зі старішого шару базальту під місячною поверхнею, який був викинутий ударом метеориту. Вчені дійшли висновку, що далеко від полюсів Місяця можуть бути джерела води, які закладені в гірських породах, і їх одного разу зможуть використати майбутні колоністи.

Нагадуємо, що австралійський учений стверджує, що на поверхні Місяця достатньо кисню, щоб його могли використати для дихання 8 млрд людей. Його просто потрібно дістати із гірської породи.