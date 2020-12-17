Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта

Такую операцию провели впервые за последние 40 лет с момента завершения американской лунной программы.

Китайский космический корабль "Чанъе-5", на борту которого находятся образцы лунной породы, приземлился в пустыне во Внутренней Монголии, на севере Китая. Эти образцы должны дать новое представление о геологии и ранней истории спутника Земли, пишет BBC.

Как сообщало китайское космическое агентство, 2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около 2 кг геологической породы.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату, который затем начал самостоятельный полет.

Возвращаясь с Луны, модуль "Чанъэ-5" двигался намного быстрее, чем, скажем, капсула, возвращающаяся с Международной космической станции. Инженеры решили убрать часть дополнительной энергии, выполнив первоначальный "скачок" в атмосфере. Это привело к тому, что модуль ненадолго погрузился в газ, окружающий нашу планету, а затем еще глубже, чтобы попытаться достичь поверхности Земли.

Фото: CNSA

Всего американскими астронавтами "Аполлона" и советскими роботизированными лунными посадочными аппаратами было собрано чуть менее 400 кг материалов лунной поверхности. Но все эти образцы были очень старыми — возрастом более трех миллиардов лет. Образцы "Чанъэ-5" должны быть совсем другими.

Китайская миссия была нацелена на высокогорный вулканический регион под названием Монс Рюмкер на северо-западной части видимой стороны Луны. Образцы из этой местности могут иметь возраст не более 1,2 или 1,3 млрд. лет и должны предоставить дополнительную информацию о том, как устроена Луна.

Образцы также позволят ученым более точно откалибровать "хронометр", который они используют для определения возраста поверхностей на планетах внутренней Солнечной системы. Делается это путем подсчета кратеров, чем больше кратеров, тем старше поверхность.

Впервые за 40 лет после американской миссии "Аполлон" и советского аппарата "Луна-24", был реализован проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны. Для Китая успешное завершение проекта "Чанъе-5" является важной демонстрацией растущих возможностей страны в космосе.

Напомним, что компания Hewlett Packard разработала мощный суперкомпьютер, который может помочь NASA подготовиться к высадке на Луне.