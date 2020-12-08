Суперкомпьютер поможет NASA подготовиться к высадке на Луне

Вычислительный комплекс Aitken станет "участником" миссии "Артемида".

Компания Hewlett Packard разработала мощный суперкомпьютер, чтобы помочь экспертам NASA смоделировать разные ситуации, которые могут возникнуть в ходе миссии "Артемида". С помощью устройства под названием Aitken ученые уже смогли достичь весомых результатов, сообщается на сайте производителя.

Суперкомпьютер находится в первом компьютерном блоке Модульного суперкомпьютерного вычислительного центра (Modular Supercomputing Facility). Всего таких блоков 12. В течение года NASA и сотрудники НР работали над повышением эффективности Aitken. И вот недавно получили первые результаты.

"За первые 12 месяцев работы суперкомпьютер использовал только 16% электроэнергии, необходимой для охлаждения. Это дало нам возможность сэкономить более $100 тыс. и 1,4 млн киловатт-часов, а также снизить расход воды для охлаждения на 91% (3,8 тыс. кубометров воды в день)", — сказано в официальном релизе НР.

Планируется увеличить мощности комплекса в начале 2021 года. Для этого суперкомпьютер оснастят дополнительными узлами HPE Apollo, работающими на основе чипов AMD EPYC второго поколения. Это в разы должно ускорить процессы комплексных вычислений для решения задач, поставленных NASA в ходе осуществления программы "Артемида", предполагающей высадку астронавтов на Луну. Находясь на Земле, ученым NASA необходимо просчитать все риски, связанные с запуском космического корабля с астронавтами на борту. В частности, их беспокоят эффекты, которые могут возникнуть при отделении ускорителей от ракеты-носителя. Именно эти проблемы и должен решить Aitken.

Миссию запланировали на 2024 год. В NASA хотят высадить двух астронавтов на южном полюсе Луны. Запуск космического корабля будет проведен Космическим центром Кеннеди (штат Флорида, США). Летом этого года NASA показало полномасштабный макет своего корабля, который полетит на Луну. Разработанный командой Human Landing System (HLS), состоящей из Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, полномасштабный макет HLS будет использоваться для того, чтобы помочь астронавтам и инженерам NASA оценить окончательный вариант проекта.

Ране стало известно, что квантовый компьютер за 200 секунд решил задачу, на которую у обычного суперкомпьютера ушло бы 2,5 млрд лет.