В Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне был представлен макет нового космического аппарата, который в один прекрасный день сможет отправить на Луну американских астронавтов, пишет New Atlas.

Разработанный командой Human Landing System (HLS), состоящей из Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, полномасштабный макет HLS будет использоваться для того, чтобы помочь астронавтам и инженерам NASA оценить окончательный вариант проекта.

Историческое событие, когда Нил Армстронг ступил на Луну 20 июля 1969 года, стало возможным благодаря созданию двух космических аппаратов, состоящих из четырех отдельных модулей.

Первым космическим кораблем был командно-служебный модуль (КСМ). Он состоял из двух модулей ̶ командного, который был для трех астронавтов домом и рабочим местом, а также служебного, выполняющего функцию основного двигателя и, обеспечивающего экипаж водой и энергией.

Вторым был Лунный модуль (ЛМ), состоящий из двух ступеней: посадочной и взлетной. Посадочная ступень предназначена для спуска лунного корабля с орбиты Луны и мягкой посадки на ее поверхность. Взлетная, в свою очередь, после завершения исследований стартует с поверхности Луны и на орбите стыкуется с командным отсеком, куда переходят побывавшие на Луне космонавты.

Возвращаясь назад в 2020 год, стоит напомнить, что ключевым моментом программы NASA "Артемида", которая направлена на создание постоянно обитаемого поселения на Луне, является еще одна модульная система ̶ HLS.

Как и ЛМ, HLS имеет посадочную и взлетную ступень. Их главное различие состоит в том, что ЛМ выполнял роль космического аппарата, в то время как разнообразные модули HLS разработаны в качестве независимых кораблей. Посадочная ступень, основанная на беспилотном космическом аппарате Blue Moon компании Blue Origin и водородном двигателе BE-7 LOX, разрабатывалась в течение трех лет. В отличие от посадочной ступени ЛМ, взлетная ступень является автономной и может приземляться без участия пилота.

В результате HLS может использоваться не только для первой пилотируемой посадки "Артемиды", запланированной на 2024 год, но и в качестве независимого беспилотного космического корабля для более ранней посадки, а также для отправки больших грузов на поверхность Луны.

Между тем, построенный американский высотный самолёт-разведчик Lockheed AE, который доставляет астронавтов, основан на космическом корабле Orion и включает в себя большое количество авиационной техники, программного обеспечения, интерфейсов для экипажа, подсистем, оборудования жизнеобеспечения и т.п.

Blue Origin говорит, что макет нового лунного корабля будет находиться в Космическом центре им. Джонсона до начала следующего года. Там его будут использовать для инженерных испытаний и разных экипажных тестирований с астронавтами "Артемиды".

"Испытание этого макета на взаимодействие с экипажем ̶ шаг к тому, чтобы сделать эту историческую миссию реальной. Уроки, которые мы извлекаем из полномасштабных макетов, не могут быть получены никаким другим способом. Использование опыта и обратной связи NASA на этой ранней стадии позволяет нам разработать безопасную коммерческую систему, отвечающую потребностям агентства", ̶ подытожил Брент Шервуд, вице-президент Blue Origin по программам перспективных разработок.