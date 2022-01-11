Ближе к экватору Луны. Китайский аппарат "Чанъэ-5" впервые обнаружил воду на спутнике

Новый анализ доставленных на Землю образцов лунной поверхности подтвердил наличие воды в форме гидроксильных молекул в камнях и реголите.

Международная группа ученых под руководством Китайской академии наук продолжает исследование образцов, которые были доставлены с Луны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5" еще в конце 2020 года. Новое исследование показывает, что в камнях и реголите на Луне существуют следы наличия воды. Вода присутствует в форме гидроксильных молекул H₂O или OH и находится в Океане Бурь о ближе к экватору Луны, сообщает New Atlas.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Китайский космический аппарат космический аппарат "Чанъэ-5", который состоял из трех модулей – посадочного, орбитального и возвращаемого – вошел в историю, когда 17 декабря 2020 года доставил на Землю образцы лунной поверхности. Это произошло впервые с 1976 года, после подобной доставки образцов советским аппаратом "Луна-24".

Хотя миссия по исследованию Луны и доставки проб грунта на Землю завершилась успешно, сам посадочный модуль не смог пережить лунные ночи и его электроника замерзла и вышла из строя. Но до сих пор ученые из разных стран под руководством Китайской академии наук продолжают изучать доставленные образцы с Луны.

В рамках нового исследования ученые обнаружили присутствие воды в форме гидроксильных молекул H₂O или OH в Океане Бурь на Луне намного ближе к лунному экватору.

До сих пор следы воды были обнаружены только в форме водяного льда в постоянно находящейся тени южной полярной области Луны. Эту воду нашли орбитальные космические аппараты во время дистанционного зондирования поверхности.

[ + – ] Посадочный модуль "Чанъэ-5" на поверхности Луны Фото: wikipedia

Регион, где приземлился посадочный модуль представляет собой равнину, которая состоит из одних из самых молодых базальтов на Луне. Изучая данные полученные во время изучения поверхности Луны посадочным аппаратом, ученые обнаружили признаки воды в лунном реголите. Он содержал меньше чем 120 частей на миллион воды. То небольшое количество воды, которое там есть, вероятно, является результатом молекул, принесенных на Луну солнечными ветрами.

Но во время исследования образцов ученые обнаружили, что в горной породе содержится около 180 частей на миллион воды. Эта порода могла образоваться из более старого слоя базальта под лунной поверхностью, который был выброшен ударом метеорита. Ученые пришли к выводу, что вдали от полюсов Луны могут быть источники воды, которые заключены в горных породах и их однажды смогут использовать будущие колонисты.

Напоминаем, что австралийский ученый утверждает, что на поверхности Луны достаточно кислорода, чтобы его могли использовать для дыхания 8 млрд людей. Его просто нужно достать из горной породы.