Хватит на 100 тыс. лет. На Луне достаточно кислорода для 8 миллиардов людей

Австралийский ученый-почвовед утверждает, что на поверхности спутника Земли достаточно кислорода, чтобы его могли использовать люди для дыхания. Но его еще нужно извлечь.

У Луны есть своя тонка атмосфера, которая состоит в основном из водорода, неона и аргона. Таким воздухом люди дышать не смогут. Но на поверхности Луны, внутри реголита, слоя камней и пыли есть и кислород. Джон Грант, ученый-почвовед из Университета Южного Креста в Австралии говорит, что, если бы можно было извлечь этот кислород, то его было бы достаточно для дыхания 8 млрд людей в течении 100 тысяч лет, сообщает Sciencealert.

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Распространение кислорода

Кислород есть в кремнеземе, алюминии, оксиде железа и магния, которые распространены на Луне. Но он не в той форме, чтобы им можно было дышать. Эти минералы существуют в нескольких формах, включая твердые породы, пыль и камни, которые покрывают поверхность. На Луне реголит состоит примерно на 45% из кислорода. Но этот кислород связан с упомянутыми минералами. Чтобы разорвать эту связь, нужно приложить усилия, говорит Грант.

[ + – ] Лунный реголит Фото: wikipedia

Берем одно вещество, а получаем два

"Для этого нам нужен электролиз. Он используется в производстве алюминия. Электрический ток пропускают через жидкую форму оксида алюминия, чтобы отделить алюминий от кислорода", — говорит ученый.

На Земле кислород, выделяемый в результате электролиза, – это побочный продукт, а на Луне он будет основным.

"Но для этого понадобится много энергии и высокотехнологичное промышленное оборудование", — объясняет Грант.

Сколько кислорода на Луне?

"В каждом кубометре лунного реголита есть около 1,4 тонны минералов и около 630 кг кислорода. Человеку, чтобы дышать нужно около 800 граммов кислорода в день. Поэтому, этой массы кислорода хватит человеку на Луне примерно на два года", — говорит Грант.

Если предположить, что средняя толщина реголита на Луне 10 метров, то, если извлечь из него весь кислород, вся поверхность Луны сможет обеспечить кислородом, пригодным для дыхания, 8 млрд человек на около 100 тысяч лет, утверждает австралийский ученый.

Но все зависит от эффективности производства кислорода и количества потребляемого кислорода людьми в условиях Луны, резюмирует Грант.

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