Неувязочка вышла. Китайские образцы лунной породы оказались моложе, чем миссии "Аполлон"

Новый анализ лунных пород, которые доставил китайский космический аппарат "Чанъэ-5" подтвердил наличие вулканизма на Луне намного позже, чем считалось раньше.

Еще в декабре 2020 года китайский космический аппарат "Чанъэ-5" доставил на Землю 1,73 кг лунной пыли и горных пород. Он собрал образцы на территории Океана Бурь на видимой стороне Луны. Этот регион был выбран из-за меньшей плотности кратеров, что позволило ученым предположить, что эта область значительно моложе регионов, где собирали свои образцы астронавты миссии "Аполлон" и советский аппарат "Луна-24". Только в июне этого года закончилась обработка информации касательно этих образцов, но с тех пор ученые пытаются выяснить, что они могут рассказать о Луне и об истории нашей Солнечной системы, сообщает space.com.

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Два новых исследования

В октябре были опубликованы 2 статьи в которых был назван разный возраст собранных образцов -1,97 млрд лет и 2,03 млрд лет. Эти даты подтверждают, что вулканическая активность присутствовала в этой части Луны примерно через 1 миллиард лет после того, как области, из которых были собраны образцы в 70-х годах прошлого века, стали геологически мертвыми.

[ + – ] Кусок лунного камня, собранный китайским аппаратом Чанъэ-5 в декабре 2020 года. Фото: CNSA

"Это означает, что 2 миллиарда лет назад мантия обладала достаточным внутренним теплом, чтобы продолжать плавить материал и выбрасывать на поверхность базальты", — говорит Джеймс Хед III, профессор геологических наук в Университете Брауна.

Однако почему мантия под этим участком Луны все еще была активной в поздней истории Луны, остается загадкой. В двух новых статьях, исследующих образцы, привезенные китайским аппаратом, говорят о других причинах, чем существующие теории.

Эти теории сосредоточены на выделяющих тепло элементах:

калии;

редкоземельных элементах;

фосфоре.

Вместе они сокращенно обозначаются как KREEP.

Ученые думали, что этих элементов будет относительно много в этом районе, что поможет генерировать тепло, необходимое для поздней вулканической активности. Но в новых исследованиях, после изучения образцов "Чанъэ-5", ученые обнаружили лишь небольшое содержание KREEP, и предположили что эти элементы не требуются для позднего вулканизма, создавшего эти породы.

"До сих не ясно, как и почему произошел вулканизм на поздней стадии истории Луны", — говорит Джошуа Снейп, планетолог из Манчестерского университета.

[ + – ] Темный участок на снимке - это Океан Бурь, крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Его площадь - площадь — 4 млн км² Фото: wikipedia

Еще одна загадка

К этой загадке добавляется и нехватка воды, которую обнаружили авторы третьего исследования, которые изучали состав изотопов водорода в горных породах. Относительно высокое содержание воды помогло бы снизить температуру плавления породы, облегчая вулканическую активность. Но в этой статье говорится, что породы обезвожены, что позволяет предположить, что обилие воды в мантии также не может объяснить самый молодой подтвержденный вулканизм на Луне.

"Возможно стоит подумать о том, что гравитационное взаимодействие между Землей, Луной и Солнцем имело большее влияние, чем считалось раньше", — говорит Снейп.

Ученые будут и дальше исследовать полученные образцы, ведь Китайское национальное космическое управление дало разрешение 17 исследовательским институтам получить доступ ко второй партии лунных горных пород.