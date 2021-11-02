Неув'язочка вийшла. Китайські зразки місячної породи виявилися молодшими, ніж місії "Аполлон"

Новий аналіз місячних порід, які доставив китайський космічний апарат "Чан'є-5", підтвердив наявність вулканізму на Місяці набагато пізніше, ніж вважалося раніше.

Ще в грудні 2020 року китайський космічний апарат "Чан'є-5" доставив на Землю 1,73 кг місячного пилу та гірських порід. Він зібрав зразки на території Океану Буря на видимому боці Місяця. Цей регіон був обраний через меншу щільність кратерів, що дозволило вченим припустити, що ця ділянка значно молодша за регіони, де збирали свої зразки астронавти місії "Аполлон" і радянський апарат "Луна-24". Лише у червні цього року закінчилася обробка інформації щодо цих зразків, але з того часу вчені намагаються з'ясувати, що вони можуть розповісти про Місяць та історію нашої Сонячної системи, повідомляє space.com.

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Два нові дослідження

У жовтні були опубліковані 2 статті, в яких було названо різний вік зібраних зразків — 1,97 млрд років і 2,03 млрд років. Ці дати підтверджують, що вулканічна активність була присутня в цій частині Місяця приблизно через 1 мільярд років після того, як ділянки, з яких було зібрано зразки у 70-х роках минулого століття, стали геологічно мертвими.

[ + – ] Шматок місячного каменю, зібраний китайським апаратом Чанье-5 у грудні 2020 року. Фото: CNSA

"Це означає, що 2 мільярди років тому мантія мала достатнє внутрішнє тепло, щоб продовжувати плавити матеріал і викидати на поверхню базальти", — говорить Джеймс Хед III, професор геологічних наук в Університеті Брауна.

Однак чому мантія під цією ділянкою Місяця все ще була активною у пізній історії Місяця, залишається загадкою. У двох нових статтях, що досліджують зразки, привезені китайським апаратом, говорять про інші причини, ніж наявні теорії.

Ці теорії зосереджені на елементах, що виділяють тепло:

калії;

рідкісноземельних елементах;

фосфорі.

Разом вони скорочено позначаються як KREEP.

Учені думали, що цих елементів буде відносно багато в цьому районі, що допоможе генерувати тепло, необхідне для пізньої вулканічної активності. Але в нових дослідженнях, після вивчення зразків "Чан'е-5", вчені виявили лише невеликий вміст KREEP, і припустили, що ці елементи не потрібні для пізнього вулканізму, що створив ці породи.

"Досі не зрозуміло, як і чому стався вулканізм на пізній стадії історії Місяця", — говорить Джошуа Снейп, планетолог із Манчестерського університету.

[ + – ] Темна ділянка на знімку — це Океан Бур, найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця. Його площа — 4 млн км² Фото: wikipedia

Ще одна загадка

До цієї загадки додається і нестача води, яку виявили автори третього дослідження, які вивчали склад ізотопів водню у гірських породах. Відносно високий вміст води допоміг знизити температуру плавлення породи, полегшуючи вулканічну активність. Але в цій статті говориться, що породи зневоднені, що дозволяє припустити, що велика кількість води в мантії також не може пояснити наймолодший підтверджений вулканізм на Місяці.

"Можливо варто подумати про те, що гравітаційна взаємодія між Землею, Місяцем і Сонцем мала більший вплив, ніж вважалося раніше", — каже Снейп.

Учені й надалі досліджуватимуть отримані зразки, адже Китайське національне космічне управління дало дозвіл 17 дослідницьким інститутам отримати доступ до другої партії місячних гірських порід.