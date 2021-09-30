В гости со своим стулом. На Луне и Марсе корабли будут создавать посадочные площадки при приземлении

Ученые предлагают новый способ строительства площадок, чтобы сделать процесс посадки дешевле и удобнее.

Институт передовых концепций NASA выделяет гранты компаниям, которые предлагают новые решения в сфере освоения космоса. Одним из таких проектов, является способ создания посадочным модулем на Луне посадочной площадки собственными силами, разработанный компанией Masten Space Systems, сообщает Sciencealert

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Лунная пыль – это проблема

[ + – ] Пыль, которая поднималась во время тестов на поверхности Земли. Фото: ScienceAlert

Лунная пыль создает серьезные проблемы при посадке космического модуля. Пыль и камни, поднимаемые при посадке, могут повредить и сам модуль, и будущую инфраструктуру на Луне. Поэтому посадочная площадка может уменьшить воздействие этой пыли и обеспечит более устойчивое место для самой посадки.

[ + – ] Спуск модуля на поверхность Луны без площадки и с ней Фото: ScienceAlert

Дорогое удовольствие

Но построить такую площадку достаточно дорого. По оценкам ученых, строительство посадочной площадки на Луне с использованием традиционных материалов обойдется примерно в 120 миллионов долларов.

Но как получить материалы для строительства на месте, если нет самой посадочной площадки? Компания Masten Space Systems предлагает необычное решение проблемы.

Уникальный способ строительства площадки

Специалисты компании предлагают устанавливать посадочную площадку во время спуска космического модуля. Для этого нужно добавить некоторые элементы к выхлопным газам ракеты, которые выходят во время посадки.

Для этого нужно добавить в выхлопные газы ракеты гранулы оксида алюминия размером 0,5 миллиметров, которые смешиваясь с лунной пылью создадут базовую поверхность.

Затем, когда посадочный модуль приблизится к базовому слою, частицы оксида алюминия размером 0,024 мм, будут вылетать на этот слой со скоростью 650 м/с. Потом они остынут за 2,5 секунды и таким образом будет создана посадочная площадка диаметром 6 м.

[ + – ] Процесс попадания гранул в выхлопные газы ракеты и последующее их распыление по поверхности Луны. Фото: ScienceAlert

Что дальше?

То, что эта идея осуществима уже доказано, но насколько она функциональна еще придется доказать.

Если будет доказана эффективность данного способа, это может коренным образом изменить некоторые аспекты освоения космоса, говорят в NASA. Если этот способ будет работать, то по всей поверхности Луны, а потом и Марса появятся такие посадочные площадки.

Институт передовых концепций

Институт передовых концепций NASA — это программа, которая создана в 1998 году, по разработке далеко идущих, долгосрочных передовых концепций путем "создания радикально лучших или совершенно новых аэрокосмических решений". Программа финансирует работу над революционными идеями в области космических исследований, которые могут существенно повлиять на разработку и выполнение космических миссий NASA.