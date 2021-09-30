У гості зі своїм стільцем. На Місяці та Марсі кораблі створюватимуть посадкові майданчики при приземленні

Учені пропонують новий спосіб будівництва майданчиків, щоб зробити процес посадки дешевшим і зручнішим.

Інститут передових концепцій NASA виділяє гранти компаніям, які пропонують нові рішення у сфері освоєння космосу. Одним із таких проектів є спосіб створення посадковим модулем на Місяці посадкового майданчика власними силами, розроблений компанією Masten Space Systems, повідомляє Sciencealert

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Місячний пил — це проблема

[ + – ] Пил, який підіймався під час тестів на поверхні Землі. Фото: ScienceAlert

Місячний пил створює серйозні проблеми при посадці космічного модуля. Пил і камені, які піднімаються при посадці, можуть пошкодити і сам модуль, і майбутню інфраструктуру на Місяці. Тому посадковий майданчик може зменшити вплив цього пилу та забезпечить стійкіше місце для самої посадки.

[ + – ] Спуск модуля на поверхню Місяця без майданчика і з ним Фото: ScienceAlert

Дороге задоволення

Але побудувати такий майданчик досить дорого. За оцінками вчених, будівництво посадкового майданчика на Місяці з використанням традиційних матеріалів обійдеться приблизно в 120 мільйонів доларів.

Але як отримати матеріали для будівництва на місці, якщо немає самого посадкового майданчика? Компанія Masten Space Systems пропонує незвичайне рішення проблеми.

Унікальний спосіб будівництва майданчика

Фахівці компанії пропонують встановлювати посадковий майданчик під час спуску космічного модуля. Для цього потрібно додати деякі елементи до вихлопних газів ракети, які виходять під час посадки.

Для цього потрібно додати у вихлопні гази ракети гранули оксиду алюмінію розміром 0,5 міліметрів, які, змішуючись із місячним пилом, створять базову поверхню.

Потім, коли посадковий модуль наблизиться до базового шару, частинки оксиду алюмінію розміром 0,024 мм вилітатимуть на цей шар зі швидкістю 650 м/с. Потім вони охолонуть за 2,5 секунди, і таким чином буде створений посадковий майданчик діаметром 6 м.

[ + – ] Процес потрапляння гранул у вихлопні гази ракети та подальше їх розпорошення по поверхні Місяця. Фото: ScienceAlert

Що далі?

Те, що ця ідея здійсненна, вже доведено, але наскільки вона функціональна,ще доведеться довести.

Якщо буде доведена ефективність цього способу, це може докорінно змінити деякі аспекти освоєння космосу, кажуть у NASA. Якщо цей спосіб працюватиме, то по всій поверхні Місяця, а потім і Марса з'являться такі посадкові майданчики.

Інститут передових концепцій

Інститут передових концепцій NASA — це програма, яка створена у 1998 році, з розробки далекосяжних, довгострокових передових концепцій шляхом "створення радикально кращих або зовсім нових аерокосмічних рішень". Програма фінансує роботу над революційними ідеями в галузі космічних досліджень, які можуть істотно вплинути на розробку та виконання космічних місій NASA.