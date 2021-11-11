Досить на 100 тис. років. На Місяці достатньо кисню для 8 мільярдів людей

Австралійський вчений-ґрунтознавець стверджує, що на поверхні супутника Землі достатньо кисню, щоб його могли використовувати люди для дихання. Але його ще треба виробити.

Місяць має свою тонку атмосферу, яка складається в основному з водню, неону й аргону. Таким повітрям люди дихати не зможуть. Але на поверхні Місяця, усередині реголіту, шару каміння та пилу є й кисень. Джон Грант, вчений-ґрунтознавець із Університету Південного Хреста в Австралії говорить, що, якби можна було витягти цей кисень, то його було б достатньо для дихання 8 млрд людей протягом 100 тисяч років, повідомляє Sciencealert.

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Поширення кисню

Кисень є в кремнеземі, алюмінії, оксиді заліза та магнію, які поширені на Місяці. Але він не в тій формі, щоб ним можна було дихати. Ці мінерали існують у декількох формах, включаючи тверді породи, пил і каміння, які покривають поверхню. На Місяці реголіт складається приблизно на 45% з кисню. Але цей кисень пов'язаний зі згаданими мінералами. Щоб розірвати цей зв'язок, потрібно докласти зусиль, каже Грант.

[ + – ] Місячний реголіт Фото: wikipedia

Беремо одну речовину, а отримуємо дві

"Для цього нам потрібний електроліз. Він використовується у виробництві алюмінію. Електричний струм пропускають через рідку форму оксиду алюмінію, щоб відокремити алюміній від кисню", — каже вчений.

На Землі кисень, що виділяється внаслідок електролізу, – це побічний продукт, а на Місяці він буде основним.

"Але для цього знадобиться багато енергії та високотехнологічне промислове обладнання", — пояснює Грант.

Скільки кисню на Місяці?

"У кожному кубометрі місячного реголіту є близько 1,4 тонни мінералів і близько 630 кг кисню. Людині, щоб дихати, потрібно близько 800 грамів кисню на день. Тому цієї маси кисню вистачить людині на Місяці приблизно на два роки", — каже Грант.

Якщо припустити, що середня товщина реголіту на Місяці 10 метрів, то, якщо витягти з нього весь кисень, уся поверхня Місяця зможе забезпечити киснем, придатним для дихання, 8 млрд чоловік на близько 100 тисяч років, стверджує австралійський учений.

Але все залежить від ефективності виробництва кисню та кількості споживаного кисню людьми за умов Місяця, резюмує Грант.

Нагадуємо, що китайські зразки місячної породи виявилися молодшими, ніж місії "Аполлон". Новий аналіз місячних порід, доставлених китайським космічним апаратом "Чан'є-5", надав ученим багато нової інформації про наш супутник.

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