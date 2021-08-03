Несподівана теорія. Учені знайшли місце на Місяці, де може бути прихована вода

Нове дослідження вчених NASA передбачає, що "шорсткі" поверхні Місяця і створювані ними тіні можуть бути укриттям для водяного льоду.

Оскільки на Місяці немає атмосфери, яка регулює температуру, поверхня стає досить гарячою, щоб вода википіла, навіть якщо вона перетворилася в лід. Проте, дослідження показали, що на денній стороні Місяця є вода, яка, мабуть, існує за неймовірно високих температур, повідомляє Sciencealert.

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"Понад десять років тому космічний апарат виявив можливу присутність води на денній стороні Місяця, і це було підтверджено стратосферною обсерваторією ІК-астрономії у 2020 році", — говорить астрофізик з Лабораторії реактивного руху NASA Бьорн Девідссон.

"Ці спостереження спочатку були нелогічними: вода не повинна вижити в цих суворих умовах. Це ставить під сумнів наші знання про місячну поверхню і порушує питання про те, як летючі речовини, такі як водяний лід, можуть вижити на безповітряних об'єктах".

Насправді це не проблема, якщо припустити, що вода не може вільно переміщатися по поверхні і вся перебуває в чомусь на зразок каменю або скла, створеного ударами метеорита, кажуть учені.

Однак, дослідження 2009 року показало, що кількість води змінюється залежно від часу доби. У найбільш жаркий час дня до полудня води менше, але після полудня, коли вона трохи охолоне, її знову стає більше. Це говорить про те, що принаймні частина води може вільно переміщатися — википати протягом дня, а потім знову замерзати.

У новому дослідженні Девідссон та інший дослідник з NASA — Сона Хоссейні створили модель Місяця на основі фотографій місії "Аполлон" з камінням і кратерами. Учені виявили, що нерівності на поверхні створюють тіні, які дозволяють на цій моделі Місяця утримувати воду і дозволяють їй переміщатися в міру того, як вона нагрівається і знову остигає.

Це не перше дослідження, у якому розглядається зв'язок нерівностей поверхні і місячної води. У попередніх дослідженнях також передбачалося, що вода може перебувати в крихітних "холодних пастках" на поверхні.

"Модель температури поверхні Місяця, описана в цьому дослідженні, має важливе значення для розуміння присутності й еволюції води на поверхні супутника", — говорять Девідссон і Хоссейні. "Надзвичайно важливо враховувати нерівності поверхні, щоб отримати точну картину кількості води на поверхні Місяця".