Неожиданная теория. Ученые нашли место на Луне, где может быть скрыта вода

Новое исследование ученых NASA предполагает, что "шероховатости" поверхности Луны и создаваемые ими тени могут быть укрытием для водяного льда.

Поскольку на Луне нет атмосферы, регулирующей температуру, поверхность становится достаточно горячей, чтобы вода выкипела, даже если она превратилась в лед. Тем не менее, исследования показали, что на дневной стороне Луны есть вода, которая, по-видимому, существует при невероятно высоких температурах, сообщает Sciencealert

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"Более десяти лет назад космический аппарат обнаружил возможное присутствие воды на дневной стороне Луны, и это было подтверждено Стратосферной обсерваторией ИК-астрономии в 2020 году", — говорит астрофизик из Лаборатории реактивного движения NASA Бьорн Дэвидссон.

"Эти наблюдения поначалу были нелогичными: вода не должна выжить в этих суровых условиях. Это ставит под сомнение наши знания о лунной поверхности и поднимает вопросы о том, как летучие вещества, такие как водяной лед, могут выжить на безвоздушных объектах".

На самом деле это не проблема, если предположить, что вода не может свободно перемещаться по поверхности и вся находится в чем-то вроде камня или стекла, созданного ударами метеорита, говорят ученые.

Однако исследование 2009 года показало, что количество воды меняется в зависимости от времени суток. В самое жаркое время дня до полудня воды меньше, но после полудня, когда она немного остынет, ее нова становится больше. Это говорит о том, что по крайней мере часть воды может свободно перемещаться — выкипать в течение дня, а затем снова замерзать.

В новом исследовании Дэвидссон и другой исследователь из NASA — Сона Хоссейни создали модель Луны на основе фотографий миссии "Аполлон" с камнями и кратерами. Ученые обнаружили, что неровности на поверхности создают тени, которые позволяют на этой модели Луны удерживать воду и позволяют ей перемещаться по мере того, как она нагревается и снова остывает.

Это не первое исследование, в котором рассматривается связь неровностей поверхности и лунной воды. В предыдущих исследованиях также предполагалось, что вода может находится в крошечных "холодных ловушках" на поверхности.

"Модель температуры поверхности Луны, описанная в этом исследовании имеет важное значение для понимания присутствия и эволюции воды на поверхности спутника", — говорят Дэвидссон и Хоссейни. "Чрезвычайно важно учитывать неровности поверхности, чтобы получить точную картину количества воды на поверхности Луны".