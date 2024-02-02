Як 3 футбольні стадіони: величезний астероїд підлетить до Землі найближче за сотні років (відео)

Потенційно небезпечний астероїд завширшки майже 300 метрів не підлетить так близько до Землі ще протягом майже 200 років.

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Згідно з повідомленням учених із Лабораторії реактивного руху NASA, увечері в п'ятницю, 2 лютого, на найближчу відстань до Землі за понад 100 років підлетить астероїд завширшки 271 метр. Це майже як три футбольні стадіони. Наступного разу цей космічний камінь, який може внаслідок падіння стерти з лиця Землі величезний мегаполіс, підлетить так близько через майже 200 років. За наближенням астероїда можна буде спостерігати онлайн, пише Live Science.

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У п'ятницю, 2 лютого, о 20:00 за Києвом проект Virtual Telescope почне пряму трансляцію, під час якої можна буде спостерігати за наближенням астероїда 2008 OS7 завширшки 271 метр. Космічний камінь має пролетіти повз Землю на відстані 2 млн 850 тис. км. Це в 7 разів далі, ніж розташований Місяць від нашої планети.

За словами вчених, швидкість астероїда, який наблизитися до Землі, становить 66 тисяч км/год. Цей астероїд не повинен впасти на Землю, але якби це сталося, то він би запросто знищив величезний мегаполіс розміром з Нью-Йорк, США. Хоча астероїд 2008 OS7 через свій величезний розмір вважається потенційно небезпечним.

В астероїда 2008 OS7 дуже витягнута орбіта, за якою він обертається навколо Сонця. Тому щоразу, коли він наближається до Землі, його відстань від нашої планети змінюється. Наприклад, коли астероїд виявили у 2008 році, то він перебував у 30 разів далі, ніж буде перебувати 2 лютого, якщо точніше, то Землю і космічний камінь розділяли 90 млн км.

Увечері 2 лютого астрономи лише втретє спостерігатимуть проліт астероїда 2008 OS7 повз Землю. Але розрахунки, засновані на його русі Сонячною системою, показали, що за останні 124 роки він ще ніколи не наближався так близько до нашої планети. Наступного разу таке зближення відбудеться тільки 2198 року.

Увечері 2 лютого астрономи лише втретє спостерігатимуть проліт астероїда 2008 OS7 повз Землю. Але розрахунки, засновані на його русі Сонячною системою, показали, що за останні 124 роки він ще ніколи не наближався так близько до нашої планети. Наступного разу подібне зближення відбудеться тільки в 2198 році Фото: Live Science

За словами вчених, астероїд 2008 OS7 майже в 2 рази менший за розміром, ніж знаменитий астероїд Бенну, на якому апарат NASA взяв зразки породи і доставив їх на Землю. Як уже писав Фокус, тільки нещодавно, хоча вже минуло 4 місяці з моменту доставки зразків, вчені змогли дістатися до привезених з космосу каміння і пилу з Бенну.

Також астероїд 2008 OS7 приблизно в 70 разів менший за космічний камінь, який впав на Землю в далекому минулому і створив відомий кратер Вредефорт діаметром 300 км, розташований на півдні Африки. Вважається, що той астероїд був діаметром приблизно 10 км і його розмір еквівалентний каменю, що впав 66 млн років тому і знищив динозаврів.

Кратер Вредефорт Фото: Wikipedia

Наразі вченим відомі приблизно 25 тисяч потенційно небезпечних астероїдів, хоча розрахунки показують, що жоден із них не зіткнеться із Землею в найближчі 100 років.

Нагадуємо, що 27 січня повз Землю пролетів відносно невеликий астероїд завширшки 25 метрів. Але камінь і нашу планету розділяли всього 353 тисячі км, а це трохи менше, ніж відстань до Місяця, як уже писав Фокус.

А до цього, а саме 21 січня, на Землю все-таки впав маленький астероїд завширшки всього 1 метр. Якщо точніше, то сам астероїд вибухнув в атмосфері, а на поверхню планети впали лише його уламки у вигляді метеоритів. Як уже писав Фокус, три таких метеорити виявили вчені і вважають, що це можуть бути надзвичайно рідкісні космічні камені.