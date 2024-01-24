Наприкінці тижня до Землі прилетить "у гості" астероїд: його виявили в останню хвилину

Дослідники кажуть, що астероїд не становить небезпеки для нашої планети.

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Невеликий астероїд пролетить повз Землю та Місяць через кілька днів. Примітно, що космічний камінь був виявлений тільки минулого тижня, пише IFLScience.

Згідно з розрахунками, астероїд пролетить повз нашу планету в суботу, 27 січня. Також учені з'ясували, що цей об'єкт має діаметр близько 25 метрів і є навколоземним об'єктом.

Попри те, що за космічними мірками проліт астероїда буде досить близьким, відстань становитиме 353 тис. км. Це становить 92% від відстані між Землею та Місяцем.

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Спершу об'єкт під назвою 2024 BJ наблизиться до Місяця приблизно о 16:00 за Києвом, а ще за три з половиною години добереться й до Землі.

Об'єкт 2024 BJ належить до 158 нових космічних каменів, відкритих із початку року, і належить до групи зі 119 аполлонів. Це група навколоземних астероїдів, чиї орбіти перетинають земну орбіту із зовнішнього боку.

Далі астероїд 2024 BJ підійде до Сонця набагато ближче, ніж це робить наша планета, а потім вийде далеко за межі орбіти Марса.

Людство стає майстернішим у виявленні потенційно небезпечних астероїдів до того, як вони підійдуть до Землі надто близько. Але іноді попередження про об'єкт, що пролітає, відбуваються всього за пару хвилин до його прольоту.

Наприклад, на вихідних метеор упав на територію Німеччини, і це всього лише увосьме, коли такого роду передбачення збулися.

Нагадаємо, NASA показало, що перебуває в контейнері зі зразками астероїда Бенну. Попередньо після доставки зразків із астероїда Бенну вчені змогли дослідити тільки пил, що зібрався на кришці контейнера, а потім кілька місяців вони намагалися відкрити цю кришку.