Минуло 4 місяці. NASA показало, що перебуває в контейнері зі зразками астероїда Бенну (фото)

Нарешті вчені показали, що зберігається в контейнері, який не могли відкрити довгий час.

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Минуло майже 4 місяці відтоді, як космічний апарат OSIRIS-REx доставив на Землю контейнер із камінням і пилом, зібраними на астероїді Бенну. Це сталося ще наприкінці вересня минулого року. Вченим із NASA минулого тижня вдалося нарешті прибрати два затискачі, що залишилися на кришці контейнера, і вони показали, що зібрав космічний апарат на потенційно небезпечному астероїді, пише The Guardian.

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Попередньо, після доставки зразків із астероїда Бенну вчені змогли дослідити тільки пил, що зібрався на кришці контейнера, а потім кілька місяців вони намагалися відкрити цю кришку. Після того, як було створено два нові інструменти, за допомогою яких вдалося прибрати два затискачі, що залишилися, учені дібралися до решти зразків, які не могли побачити майже 4 місяці.

Попередньо, після доставки зразків із астероїда Бенну вчені змогли дослідити тільки пил, що зібрався на кришці контейнера, а потім кілька місяців вони намагалися відкрити цю кришку Фото: NASA

Лише за кілька днів після відкриття кришки вчені змогли її зняти й зробити фотографію каміння та пилу, що містяться там. Тобто попереду ще очікується процедура вилучення зразків, але це трудомісткий процес. Нагадуємо, що до цього вчені вивчили пил, що зібрався на кришці контейнера, і його вага склала 70 грамів. За словами вчених, усередині контейнера міститься 255 грамів пилу та каміння.

Тільки через кілька днів після відкриття кришки вчені змогли її зняти і зробити фотографію каменів і пилу, які там містяться Фото: NASA

Хоча частина зразка вже доступна для перегляду, мине деякий час, перш ніж стане відомо, що вчені змогли з'ясувати під час дослідження цього матеріалу з астероїда Бенну. У будь-якому разі доступ до решти зразків отримано, і їх більше, ніж планували отримати вчені. Метою апарату OSIRIS-REx було зібрати 60 грамів зразків.

За словами вчених із NASA, це одні з найстаріших зразків пилу та каміння, які утворилися на початку історії Сонячної системи. Вони можуть розповісти вченим, із чого складалися компоненти для створення планет, зокрема Землі.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Космічний апарат OSIRIS-REx, місія якого обійшлася NASA в 1 млрд доларів, зараз вирушив для дослідження ще одного потенційно небезпечного астероїда під назвою Апофіс. Раніше вважалося, що він має врізатися в Землю, але тепер вчені знають, що у 2029 році астероїд Апофіс підлетить до нашої планети на найближчу відстань, ніж це робив будь-який інший астероїд такого ж розміру. Фокус уже писав про те, що була створена анімація, яка детально показує траєкторію польоту астероїда Апофіс і те, як він пролетить повз Землю.

Також Фокус писав про те, що на Місяці вчені виявили аномальні камені, які покриті пилом і мають унікальні характеристики.

Нагадуємо, що на Марсі вчені виявили величезний підземний резервуар із замерзлою водою, якої вистачить, щоб покрити всю планету тонким водним шаром, як уже писав Фокус.