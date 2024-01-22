Прошло 4 месяца. NASA показало, что находится в контейнере с образцами астероида Бенну (фото)

Наконец-то ученые показали, что хранится в контейнере, который не могли открыть долгое время.

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Прошло почти 4 месяца с тех пор, как космический аппарат OSIRIS-REx доставил на Землю контейнер с камнями и пылью, собранными на астероиде Бенну. Это произошло еще в конце сентября прошлого года. Ученым из NASA на прошлой неделе удалось наконец-то убрать два оставшихся зажима на крышке контейнера и они показали, что собрал космический аппарат на потенциально опасном астероиде, пишет The Guardian.

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Предварительно, после доставки образцов с астероида Бенну ученые смогли исследовать только пыль, собравшуюся на крышке контейнера, а затем несколько месяцев они пытались открыть эту крышку. После того, как были созданы два новых инструмента, с помощью которых удалось убрать два оставшихся зажима, ученые добрались к остальным образцам, которых не могли увидеть почти 4 месяца.

Предварительно, после доставки образцов с астероида Бенну ученые смогли исследовать только пыль, собравшуюся на крышке контейнера, а затем несколько месяцев они пытались открыть эту крышку Фото: NASA

Только через несколько дней после открытия крышки ученые смогли ее снять и сделать фотографию содержащихся там камней и пыли. То есть впереди еще ожидается процедура изъятия образцов, но это трудоемкий процесс. Напоминаем, что до этого ученые изучили пыль, собравшуюся на крышке контейнера, и ее вес составил 70 грамм. По словам ученых, внутри контейнера находится 255 грамм пыли и камней.

Только через несколько дней после открытия крышки ученые смогли ее снять и сделать фотографию содержащихся там камней и пыли Фото: NASA

Хотя часть образца уже доступна для просмотра, пройдет некоторое время, прежде чем станет известно, что ученые смогли выяснить при исследовании этого материала с астероида Бенну. В любом случае доступ к оставшимся образцам получен и их больше, чем планировали получить ученые. Целью аппарата OSIRIS-REx было собрать 60 грамм образцов.

По словам ученых из NASA, это одни из самых старых образцов пыли и камней, которые образовались в начале истории Солнечной системы. Они могут рассказать ученым из чего состояли компоненты для создания планет, в том числе Земли.

Астероид Бенну Фото: NASA

Космический аппарат OSIRIS-REx, миссия которого обошлась NASA в 1 млрд долларов, сейчас отправился для исследования еще одного потенциально опасного астероида под названием Апофис. Раньше считалось, что он должен врезаться в Землю, но теперь ученые знают, что в 2029 году астероид Апофис подлетит к нашей планете на самое близкое расстояние, чем это делал любой другой астероид такого же размера. Фокус уже писал о том, что была создана анимация, которая подробно показывает траекторию полета астероида Апофис и то, как он пролетит мимо Земли.

Также Фокус писал о том, что на Луне ученые обнаружили аномальные камни, которые покрыты пылью и имеют уникальные характеристики.

Напоминаем, что на Марсе ученые обнаружили огромный подземный резервуар с замерзшей водой, которой хватит, чтобы покрыть всю планету тонким водным слоем, как уже писал Фокус.