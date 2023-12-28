Прошло 3 месяца: почему NASA не может открыть контейнер с образцами астероида Бенну (фото)

Космическому агентству предстоит создать новые инструменты, чтобы взломать контейнер с фрагментами породы известного космического камня.

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Еще в конце сентября в пустыне штата Юта, США, приземлилась капсула, сброшенная аппаратом OSIRIS-REx, в которой находились образцы породы околоземного астероида Бенну. Ученые считают, что в составе этого камня можно найти ключ к разгадке происхождения Солнечной системы и появления нашей планеты. Ученые из NASA уже 3 месяца пытаются открыть контейнер с камнями и пылью, собранными с астероида Бенну. Пока что все исследования проводятся с помощью пыли, которая собралась на контейнере, и было сделано несколько важных открытий. Теперь космическое агентство ожидает, что контейнер с образцами будет открыт где-то в начале 2024 года, поскольку инженеры создают новые инструменты, которые помогут его открыть и не повредить содержимое, пишет Gizmodo.

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Космический аппарат OSIRIS-REx отправился к астероиду Бенну в сентябре 2016 года и достиг пункта назначения в декабре 2018 года. В октябре 2020 года аппарат собрал образцы породы и начал свой путь обратно на Землю в мае 2021 года.

Еще в конце сентября в пустыне штата Юта, США, приземлилась капсула, сброшенная аппаратом OSIRIS-REx, в которой находились образцы породы околоземного астероида Бенну Фото: NASA

Части астероида были запечатаны внутри специального контейнера, чтобы сохранить их в целости до прибытия на Землю. Но с открытием контейнера возникли проблемы, и ученые в течение 3 месяцев проводят свои исследования анализируя пыль, которая скопилась на его поверхности.

Общий объем собранных образцов с астероида Бенну составляет примерно 250 грамм, хотя изначально ученые планировали получить только 60 грамм.

Части астероида были запечатаны внутри специального контейнера, чтобы сохранить их в целости до прибытия на Землю. Но с открытием контейнера возникли проблемы, и ученые в течение 3 месяцев проводят свои исследования анализируя пыль, которая скопилась на его поверхности Фото: NASA

Миссия OSIRIS-REx стоимостью 1,16 миллиарда долларов уже доказала свою ценность. Ученые провели ранний анализ образцов астероида и обнаружили много молекул углерода и воды. Это подвергает теорию о том, что строительные блоки жизни могли попасть на Землю с помощью астероидов. Но самое интересное, как говорят, ученые скорее всего скрывается внутри контейнера. Поэтому после создания новых инструментов, ученые все же планирует открыть контейнер с образцами в начале следующего года. Пока что идет разработка и тестирование этих инструментов.

NASA планирует после того, как будут изъяты основные образцы породы астероида Бенну, передать часть из них для изучения ученым со всего мира.

Астероид Бенну является относительно небольшим околоземным космическим камнем, который приближается к Земле каждые 6 лет Ученые считают, что Бенну мог оторваться от гораздо более крупного, богатого углеродом астероида примерно 700 млн –2 млрд лет назад.

Как уже писал Фокус, согласно новому исследованию, Земля с помощью своей гравитации может самостоятельно уничтожать огромные опасные астероиды, которые приближаются к планете. Но в этом случае такие камни разлетаются на более мелкие части. То есть, если в будущем Земле будет угрожать огромный астероид, то она себя сможет защитить без помощи людей, считают ученые.

Также Фокус писал о неожиданном открытии, которое сделали ученые вовремя анализа образцов с астероида Рюгу. Исследователи пришли к выводу, что жизнь во Вселенной может возникать в не совсем ожидаемом месте.