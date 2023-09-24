Историческая миссия: зонд NASA доставил на Землю капсулу с образцом астероида Бенну (видео)

Аппарат OSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом на высоте 102 тысячи километров. Исследователи уверены, что в астероиде остались химические элементы, возраст которых около 4,5 млрд лет.

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Зонд лаборатории OSIRIS-REx проекта NASA приземлился на полигоне для испытаний в штате Юта с образцом астероида Бенну. Впервые в истории США доставили на Землю камни и пыль с астероида, сказано на сайте NASA.

Команда ученых NASA и инженеров оборонного концерна Lockheed Martin первыми прибыли на место приземления зонда. Специалисты осмотрели ее состояние и измерили уровень газа вокруг капсулы.

"Когда мы впервые придем в ангар, команда распакует капсулу [с камнями и пылью с астероида] и приступит к ее очистке от грязи и пыли. Конечно, мы не сможем сделать его идеально чистым", — объяснил руководитель наземного восстановления OSIRIS-REx компании Lockheed Martin Ричард Уизерспун.

Инженеры из Lockheed Martin закрепили крышки над вентиляционными отверстиями капсулы, через которые пропускается воздух, чтобы защитить образец от возможного загрязнения.

Капсула весит около 46 килограмм, последние 13 минут она летела сквозь атмосферу Земли со скоростью 44 000 км/ч. Аппарат OSIRIS-REx сбросил капсулу с астероидным грунтом на высоте 102 тысячи километров от Земли.

История миссии на астероид Бенну

Астероид Бенну диаметром 550 метров обнаружили в 1999 году. Исследователи уверены, что в нем остались части химических элементов, возраст которых около 4,5 млрд лет.

NASA выбрало Бенну по причине его близости к земной орбите, стоимость миссии по его исследованию — около 800 миллионов долларов.

Эксперты NASA считают Бенну самым опасным для Земли астероидом, ведь в ближайшие 150 лет он может приблизиться к Земле.

Отметим, что во время планирования миссии OSIRIS-REx ученые NASA вдохновились успехом японской миссии "Хаябуса". В 2010 году ее космический аппарат взял образцы породы астероида Итокава и доставил их на Землю.

Фокус ранее писал, что астероид размером с половину футбольного поля через 23 года может упасть на Землю. Ученые подсчитали, что астероиды, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в несколько миллионов лет.